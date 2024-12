Ergreifender Geheimtipp jetzt im Kino: 118 Minuten lange Achterbahnfahrt durch die Abgründe der Sucht

Wer Lust auf kleine Filme und großes Kino hat, ist bei The Outrun genau richtig. In dem neuen Film von Nora Fingscheidt brilliert Saoirse Ronan als alkoholkranke Frau auf dem Weg der Genesung.

Mit Systemsprenger hat Nora Fingscheidt 2019 einen der besten deutschen Filme der letzten Jahre abgeliefert und Presse und Publikum weltweit mit offenen Mündern zurückgelassen. Seitdem ist die deutsche Regisseurin in die internationale Arthaus-Riege aufgestiegen. Nachdem sie vor drei Jahren den Netflix-Thriller The Unforgivable mit Sandra Bullock in der Hauptrolle inszenierte, bringt sie in ihrem neuesten Werk The Outrun einen nicht weniger international gefragten Cast vor die Kamera.

Saoirse Ronan, die wir in Filmen wie In meinem Himmel und Lady Bird kennen und lieben gelernt haben, darf sich in der Verfilmung der Memoiren von Amy Liptrot einmal mehr die Haare färben und auf die Suche nach dem Sinn begeben. Großartig gespielt nimmt sie uns darin mit auf eine emotionale Genesungsreise einer jungen Frau am Abgrund der Sucht.

Saoirse Ronan in The Outrun: Raus aus der Sucht, rein in die Provinz

Die auf den schottischen Oakney-Inseln aufgewachsene Rona (Ronan) ist Ende 20 und lebt ein aufregendes Leben als Biologie-Studentin in London, wo sie von einer Party zur nächsten tingelt und Zeit mit Freund:innen und Liebschaften verbringt. Doch Rona begleitet ein Problem, das sich immer mehr seinen Weg an die Oberfläche bahnt: Die junge Frau ist alkoholkrank, was schließlich ihren Alltag und ihre Beziehungen zerstört.

Nach dem Entzug flüchtet Rona zurück in ihre Heimat, um abseits jeglicher Versuchungen zu genesen. Zurück in der abgelegenen schottischen Provinz wird sie jedoch mit ganz anderen Problemen konfrontiert, die sie jahrelang zu verdrängen wusste. Langsam aber sicher durchleuchtet sie die Hintergründe ihrer Sucht und setzt sich auch mit der Beziehung zu ihren Eltern auseinander. Doch kann die junge Frau nach all der Zeit ihren Frieden mit ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft finden?

Schaut hier einen Trailer zu The Outrun:

The Outrun - Trailer (Deutsch) HD

The Outrun ist ein atmosphärischer Kampf mit der Vergangenheit

Wenn Saoirse Ronan auf den Klippen der Oakney-Inseln steht und den Wellen dabei zusieht, wie sie sich an den scharfen Felsen zerschlagen, spürt man den eisigen Wind beinahe selbst auf dem Gesicht, der dem Lady Bird-Star hier um die mal blauen, mal orangen und blonden Haare fegt. Ebenso spürt man die Leere und Einsamkeit, die diesen abgelegenen Ort umtreiben, den kaum mehr als ein paar hundert Menschen ihre Heimat nennen.

Welch Kontrast dieser Ort zu Ronas Alltag in London darstellt, erzählen uns immer wieder Rückblenden, die die grün-grau-blaue Landschaft Schottlands wie ein Fiebertraum durchbrechen und uns zunächst Freiheit vorgaukeln, um dann langsam in Schrecken und Gefangenschaft umzuschlagen. Das Rauschen des Meeres weicht dröhnenden Techno-Klängen, die sich langsam aber sicher in Schreie und Verzweiflung umwandeln.

Ronas Weg ist alles andere als leicht, wenn sie versucht, mit ihrer Vergangenheit ins Reine zu kommen, die ihr jedoch nicht nur in London viele Beziehungen kostete. Auch durchlebt sie ihre Vergangenheit auf den Oakney-Inseln von neuem, die das Leben der jungen Frau in ihrer Kindheit maßgeblich prägten und sie in Form ihrer Eltern von neuem konfrontieren.

Nora Fingscheidt holt uns dabei immer wieder ganz nah an ihre Hauptfigur heran und lässt Saoirse Ronan Emotionen zeigen, die in Rona oft nur unter der Oberfläche brodeln. Dabei beweist die Systemsprenger-Regisseurin einmal mehr, dass sie ein Händchen für Charakterstudien hat, dessen Puzzleteile sich langsam zusammensetzen und immer wieder in gewaltigen Momenten entladen.

So herzzerreißend und deprimierend manch dieser sich immer wiederholenden Momente sein können, findet Rona immer wieder auch Spuren des Glücks in der Natur dieses unwahrscheinlichen Orts und dessen stets hilfsbereiten und gemeinschaftsliebenden Bewohner:innen. Ein unerwartet kameradschaftliches Gespräch mit einem ebenfalls trockenen Ladenbesitzer durchzecht die Stille und weiß auch durch die tiefste Leere der folgenden Szenen nachzuhallen.

Am Ende ist The Outrun eine Entscheidung und Zelebrierung von jedem einzelnen Tag, der immer wieder aufs Neue bestritten und durchlebt werden muss. Selten hat ein Film das so gut eingefangen wie dieser. Wenn man ein Duo wie Fingscheidt und Ronan ans Werk lässt, überrascht das jedoch wenig.

The Outrun läuft seit dem 5. Dezember 2025 im Kino.