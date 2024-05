"Erkläre jetzt den wahren Grund": Kevin Costner verrät neue Infos zum Yellowstone-Streit und teilt weiter aus

Kevin Costners Ausstieg aus der Hit-Serie Yellowstone ist für viele Fans eine Schande. Der Star, der stattdessen den Western Horizon produziert, enthüllt jetzt neue Argumente für seine Sichtweise.

Wer braucht Das Sommerhaus der Stars, wenn es Yellowstone gibt? Seit dem Ausstieg von Hauptdarsteller Kevin Costner sorgt der Zank zwischen ihm und Serien-Macher Taylor Sheridan international für gespitzte Ohren. In einem neuen Interview enthüllt Costner jetzt seinen "wahren Grund" für die Trennung.

Yellowstone-Macher soll Kevin Costners Horizon-Western unmöglich gemacht haben

Gegenüber Deadline erklärte Costner:

Wie die [Yellowstone-Produzenten] über meinen Ausstieg geredet haben, hat sich nicht gut angefühlt. Daher erkläre ich jetzt den wahren Grund: Ich hatte einen Vertrag für die Staffeln 5, 6 und 7 unterschrieben. Im Februar [2022], nach zwei oder drei Monaten Verhandlung, setzten sie einen neuen Vertrag auf: Sie wollten statt den Staffeln 6 und 7 lieber Staffel 5A und B machen, vielleicht 6.

Dann kommt Costner zum tatsächlichen Streitpunkt zwischen ihm und Sheridan:

Horizon sollte dazwischen gedreht werden, aber Yellowstone hatte Priorität. Ich habe [Horizon] immer in die Lücken [der Yellowstone-Dreharbeiten] gesetzt. Aber sie haben die Lücken ständig verschoben.

Paramount Kevin Costner als John Dutton in Yellowstone

Dass die Yellowstone-Dreharbeiten mit Costners gigantischem Herzensprojekt Horizon: Eine amerikanische Saga kollidierte, galt schon zuvor als Argument für seinen Ausstieg. Neu ist vielmehr, dass Sheridan die Produktion des Western durch Vertragsänderungen nahezu unmöglich gemacht haben soll.

Wann und wie geht es mit Yellowstone weiter?

Gegenwärtig warten alle Yellowstone-Fans auf den zweiten Teil der fünften Staffel, der die Serie abschließen wird. In Deutschland soll er beim Streamingdienst Paramount+ erscheinen. Ein Startdatum gibt es noch nicht.

Das Western-Epos Horizon startet derweil am 22. August 2024 in den deutschen Kinos und wird kurze Zeit später, am 7. November 2024, mit einem zweiten Teil fortgesetzt

