Trailer zu Kevin Costners Western-Epos Horizon: Bei so viel Bildgewalt ist der Yellowstone-Ausstieg direkt vergessen

Kevin Costner hält den Western fast im Alleingang am Leben. Aber selbst Yellowstone oder Der mit dem Wolf tanzt wirken neben seinem nächsten Projekt unendlich klein. Denn den vier Horizon-Filmen will der Star eine gigantomanische Saga über die blutige Entstehung der USA in die Kinos bringen. Der deutsche Trailer zu Teil 1 verleiht seinem größenwahnsinnigen Anspruch durch pure Bildgewalt Gewicht.

Schaut euch hier den deutschen Trailer zu Horizon an:

Horizon - Trailer (Deutsch) HD

Darum geht's in Kevin Costners Yellowstone-Ersatz Horizon

Die Horizon-Saga soll die Geburt der modernen USA aus der Zeit des sogenannten Wilden Westens beleuchten. Teil 1 soll laut einer Pressemitteilung 1861 im New Mexico Territory spielen. Weiße Pioniere wollen das Gebiet im Westen der heutigen USA besiedeln und liefern sich mit den dort ansässigen Apachen brutale Gefechte. Aber auch unter den Siedlern herrscht Gewalt: Nach der Ermordung ihres Vaters machen die Sykes-Brüder Jagd auf die Täterin. Und hinter allem zeichnet sich bereits das Blutbad des bevorstehenden Bürgerkriegs ab.

Um seine vierteilige Western-Saga drehen zu können, ist Kevin Costner aus der Yellowstone-Serie ausgestiegen. Der Trailer deutet an, warum sein Herzensprojekt nicht als Nebensache funktioniert. Einen derart epischen Blick auf die Zeit des Wilden Westens hat es seit 30 Jahren nicht mehr gegeben.

Wann kommt Kevin Costners Western-Epos Horizon ins Kino?

Ob Costner das Projekt in Gänze gelingt, bleibt abzuwarten. Der Erstling Horizon und sein Nachfolger Horizon 2 haben bereits einen Kinostart. Sie werden am 22. August 2024 und am 7. November 2024 veröffentlicht. Neben Costner stehen unter anderem Sienna Miller (Layer Cake) und Jena Malone (Love Lies Bleeding) vor der Kamera.

Teil 3 und 4 haben noch kein grünes Licht erhalten. Die Zukunft von Costners-Western-Saga hängt sehr wahrscheinlich vom Erfolg der ersten beiden Filme ab.

