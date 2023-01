Erleichterung für Marvel-Fans: Jeremy Renner teilt erstes Video aus dem Krankenhaus und kann schon wieder Witze machen

Hawkeye-Darsteller Jeremy Renner erlitt vor wenigen Tagen einen schweren Unfall. Jetzt meldet er sich sichtlich mitgenommen mit einer kurzen Videobotschaft bei seinen Fans zu Wort.

Das neue Jahr startete gleich mit einer Schocknachricht: Jeremy Renner, der vor allem als Bogenschütze Hawkeye aus dem Marvel Cinematic Universe bekannt ist, wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ausschlaggebend dafür war ein Unfall, der auf die aktuell extremen Wetterbedingungen in den USA zurückzuführen ist.

Renner war mit einem Privatfahrzeug im Schnee stecken geblieben. Als er den Wagen mit einem Schneepflug herausziehen sollte, wurde er von dem Kettenfahrzeug angefahren und überrollt. Seitdem befindet er sich im Krankenhaus, inzwischen in einer stabilen, aber immer noch sichtlich mitgenommen Verfassung.

Nach schwerem Unfall: Jeremy Renners erste Videobotschaft aus dem Krankenhaus

Am 4. Januar 2023 meldete er Renner mit einem Post bei Instagram zu Wort und bedankte sich bei seinen Fans für die Genesungswünsche. Nun folgt ein kurzes Videoupdate bei Twitter, das der Schauspieler mit folgenden Worten kommentiert:

Ein 'nicht so toller' Tag auf der Intensivstation, verwandelte sich in einen fantastischen Spa-Tag mit meiner Schwester und meiner Mama. Vieeeeelen Dank.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Spuren des Unfalls sind deutlich zu erkennen. Renner hat ein geschwollenes Auge und atmet durch eine Sauerstoffmaske. Ausgehend von den zwei Social-Media-Posts in den vergangenen Tagen scheint er sich dennoch auf dem Weg zur Besserung zu befinden.

Podcast: Die besten Serien 2022 bei Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber blicken wir auf das Serienjahr 2022 zurück und listen die 22 besten Serien auf, die wir in den vergangenen Monaten bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. gesehen haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hat es Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht in die Auswahl geschafft? Konnte uns der Game of Thrones-Ableger House of the Dragon überzeugen? Und wo findet sich die gefeierte Star Wars-Serie Andor wieder? Im Podcast erfahrt ihr es.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.