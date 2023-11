Erlösung für Jenna Ortega: Netflix ändert bei Wednesday Staffel 2 eine riesige Sache und das sind gute Nachrichten

Netflix verlegt das gesamte Set von Wednesday Staffel 2. Aber warum? Vieles deutet darauf hin, dass Hauptdarstellerin Jenna Ortega und die Crew Probleme mit dem alten Drehort hatten.

Vor einem Jahr erschien die erste Staffel Wednesday: Die Serie mit Jenna Ortega entwickelte sich zu einem Phänomen und brach Netflix-Rekorde. Eine zweite Staffel über die Tochter des berühmten Addams-Clans war nur Formsache. Die Entwicklung lag jedoch lange auf Eis, was vor allem am Doppelstreik in Hollywood lag.

Jetzt kommt Bewegung in die Vorbereitung – und damit eine hochspannende Ankündigung.

Wednesday Staffel 2 ändert den Drehort – was steckt dahinter?

Wohl aus Kostengründen wurden Dreh und Produktion von Wednesday Staffel 1 nach Rumänien verlegt. Wie Deadline berichtet, entsteht Staffel 2 von Wednesday in Irland. Aber warum war der Wechsel notwendig?

Netflix Wednesday

Der Dreh in Rumänien war angeblich mit "logistischen Herausforderungen" verbunden. Weitere Details sind nicht bekannt. Allerdings deutete Hausdarstellerin Jenna Ortega schon vor dem Start von Staffel 1 an, wie stressig die Produktion war – einer von vielen Kritikpunkten.

In Rumänien haben wir sofort mit dem Training und dem Dreh angefangen. Wir hatten keine Zeit für Proben. Es war sehr stressig und verwirrend. Ich habe mein Bestes gegeben, aber es war der überwältigendste Job, den ich je hatte.

Die Produktionsprobleme wurden nie direkt mit der Location in Rumänien in Verbindung gebracht. Nicht zuletzt die Verlegung des Sets nach Irland verdeutlicht nun aber, dass die Crew und Jenna Ortega mit den Bedingungen vor Ort unzufrieden waren.

Wann kommt Wednesday Staffel 2?

Die Produktion von Wednesday Staffel 2 genießt nach dem Streik-Ende oberste Priorität bei Netflix. Dennoch wird der Dreh noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Zwischen Drehabschluss und Veröffentlichung von Staffel 1 lagen knapp acht Monate. Demnach ist eine Veröffentlichung im Herbst 2024 wahrscheinlich.

Drama um Wednesday: Was Staffel 2 besser machen muss

Wednesday ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Serien der letzten Jahre. Eine 2. Staffel wurde von Netflix bereits bestätigt. Dennoch gab es Kritik am Dreh.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch inhaltlich gibt es Mängel: War das Liebesdreieck um Wednesday wirklich passend? Und sieht Wednesday überhaupt wie eine Serie des Meister-Regisseurs Tim Burton-Serie aus?