Erotik-Finale After Forever: Der erste Trailer ist da, aber leidet unter demselben Problem wie der letzte Film

Tessa und Hardin sind zurück im ersten langen Trailer für After Forever, das Finale der Reihe, die mit After Passion begann. Aber Vorfreude löst das Video nicht unbedingt aus.

2019 begann die Kino-Saga von Tessa (Hero Fiennes-Tiffin) und Hardin (Josephine Langford), zwei frisch Verliebte, die einfach nicht die Finger voneinander lassen konnten. Damals gab sich die Romanverfilmung als Fifty Shades light und lockte mit relativ züchtigen Erotikszenen. Das machte Spaß und hatte einen gewissen Charme. In etwas mehr als einem Monat kommt schon der vierte Film der Reihe ins Kino und jetzt gibt es den ersten langen Trailer. Doch After Forever (OT: After Ever Happy) zeigt, dass an Spaß schon lange nicht mehr zu denken ist.

Schaut euch hier den Trailer für After Forever an:

After Ever Happy - Trailer (English) HD

Nach After Love sieht auch After Forever aus wie ein anstrengendes Beziehungsdrama

Am Ende des dritten Films After Love erfährt Hardin, dass Vance (Stephen Moyer), der Jugendfreund seiner Eltern, in Wirklichkeit sein Vater ist. In Teil 4, der den gleichnamigen Roman von Anna Todd adaptiert, erlebt Tessa überdies einen schweren Schicksalsschlag.

Bereits Teil 3 verschob den Ton der Reihe vom soapigen Erotikspaß in Richtung aufreibendes Beziehungsdrama. Dem ist die Besetzung aber nur bedingt gewachsen. Der Trailer für After Forever gipfelt wieder in viel Geschrei, Streits und schockierten Gesichtern. Die Sexszenen, einst zentrales Werbemittel, wirken wie eine Anmerkung am Rande. In einer Frage zusammengefasst: Warum reden die so viel?

After Forever kommt schon bald ins Kino

Falls die After Passion-Filme für euch aber schon immer ein ernstzunehmendes Beziehungsdrama waren, könnt ihr euch freuen. Bereits am 25. August 2022 kommt After Forever ins Kino. Regie führt wieder Castille Landon.

Das Finale von Tessa und Hardin wird allerdings nicht die letzte Anna Todd-Verfilmung sein. Geplant sind ein Prequel, das die jungen Jahre von Teenager Hardin beleuchtet. Außerdem kommt ein Sequel über die nächste Generation im After-Verse.

