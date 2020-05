Ersatz für Vikings-Fans: Amazon Prime liefert blutigen Nachschub

Wer Vikings vermisst, kann sich bei Amazon Prime Video jetzt mit Action-Nachschub eindecken: Der VoD-Dienst hat zwei brutale Wikinger-Filme neu im Programm.

Staffel 6 von Vikings befindet sich gerade in der Pause und wann genau es bei Amazon weitergeht, wissen wir noch nicht. Für alle Fans von brachialer Wikinger-Action hat der Streaming-Dienst diese Woche aber einen möglichen Ersatz neu im Programm - und das sogar im Doppelpack!

Seit ein paar Tagen könnt ihr bei Amazon Viking und Viking Legacy leihen oder kaufen. In einem der Filme mischt sogar ein wichtiger neuer Darsteller aus der 6. Staffel von Vikings mit. Die Trailer zu beiden Neuzugängen findet ihr oben im Titelbild und noch einmal weiter unten auf der Seite.

Viking bei Amazon streamen * : Seit dem 12. Mai 2020

: Seit dem 12. Mai 2020 Viking Legacy bei Amazon streamen *: Seit dem 12. Mai 2020

Mit Vikings-Star: Darum geht es in Viking

Danila Kozlovsky verkörpert in Vikings den Antagonisten Oleg. Noch vor seinem Auftritt in der Serie allerdings war er (und an der Stelle wird es ein bisschen verwirrend) in dem 2016er Historienfilm Viking zu sehen, der ebenfalls im Mittelalter angesiedelt ist.



Kozlovsky spielt hier Wladimir den Großen, seines Zeichens genau wie Oleg in Vikings ein einstiger Herrscher über Nowgorod. Im Film jedoch muss er ins schwedische Exil fliehen, um nicht seinem gefährlichen Halbbruder Yaropolk zum Opfer zu fallen, der wiederum bereits seinen Bruder auf dem Gewissen hat. Wladimir will in Skandinavien eine Armee zusammenstellen und seine Heimat zurückerobern.

Jetzt bei Amazon: Seht den Trailer zu Viking

Viking - Trailer (Deutsch) HD

Action bei Amazon: In Viking Legacy tobt ein Krieg

In Viking Legacy bricht ein Krieg um sieben geheimnisvolle Schriftrollen aus, denn diese sollen ihrem Besitzer der Legende nach große Macht verleihen. Dem König der Kelten gelingt es, die Schriftrollen vor seiner Ermordung zu verstecken und schließlich nimmt seine Tochter Orlaith (Hollie Burrows) die wertvollen Dokumente an sich.

Wie die Prophezeiung weiter besagt, kann nur ein Kind reinen Blutes eines Tages die Herrschaft des Landes übernehmen und tatsächlich erfüllt die Tochter des Königs diese Voraussetzung. Jedoch lauern auf Orlaith viele Gefahren, da nunmehr sie zum Objekt der Hetzjagd geworden ist.

Der Trailer zu Viking Legacy auf Amazon

Viking Legacy - Trailer (Deutsch) HD

Viking Legacy kommt noch einen Tick actionlastiger daher als Viking, als mögliche Überbrückung der Wartzeit auf den 2. Teil der 6. Vikings-Staffel bieten sich aber natürlich beide Filme an. Nach Viking könnt ihr dann entscheiden, in welcher mittelalterlichen Herrscher-Rolle Danila Kozlovsky die bessere Figur abgibt.

