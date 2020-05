Action-Kracher mit Will Smith bei Amazon: Bad Boys 3 schon jetzt zum Streamen

Bei Amazon Video könnt ihr Bad Boys for Life mit Will Smith jetzt schon streamen. Wir zeigen euch die VoD-Möglichkeiten für den Actionfilm, die Preise und die Bildqualität.

Vier Monate nach dem Kinostart steht Bad Boys For Life zum Streamen zur Verfügung, unter anderem bei Amazon Prime Video. Wir zeigen euch die VOD-Möglichkeiten und erklären, welches Glück der Film bei seiner Veröffentlichung hatte.

Bad Boys 3 streamen bei Amazon und Co.: Das sind die VoD-Möglichkeiten

Ab heute bieten die gängigen VoD-Anbieter Will Smiths Actionreißer zum Streamen an.

Bad Boys 3 bei Amazon kaufen * : ab heute, 14. Mai 2020

: ab heute, 14. Mai 2020 Bad Boys 3 leihen: ab 28. Mai 2020

Zur Verfügung stehen dabei 3 Bildvarianten mit folgenden Preisen:

Ultra HD: 16.99 Euro

HD: 16.99 Euro

SD: 13.99 Euro

Weitere VoD-Anbieter für Bad Boys 3:

Google Play

Darum geht es in Bad Boys for Life mit Will Smith

Eineinhalb Jahrzehnte sind seit dem letzten Fall für Mike Lowery und Marcus Burnett vergangen. Die Boys sind endgültig zu Männern gereift, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Mike (Will Smith) steckt noch immer in der Rolle des ewigen Jungesellen fest. Derweil beschäftigt sich Marcus (Martin Lawrence) schon mit dem Ruhestand. Dann wird Mike von seiner Vergangenheit eingeholt, ein Killer macht Jagd auf ihn.

Schaut den deutschen Trailer zu Bad Boys 3

Bad Boys For Life - Trailer 2 (Deutsch) HD

Bei Moviepilot kam der 3. Teil der Reihe gut weg. Mit einer Bewertung von 6.5 kann er seine beiden Vorgänger aber nicht übertrumpfen. Am beliebtesten ist noch immer Bad Boys - Harte Jungs mit 7.3. Dahinter folgt Bad Boys II mit einer glatten 7.0.

Warum Bad Boys for Life der bisher erfolgreichste Film des Jahres ist

Zusammen mit Birds of Prey und Dr. Dolittle war Bad Boys 3 der letzte große Blockbuster, der vor der Corona-Pandemie ins Kino kam. Bad Boys 3 erwischte einen derart günstigen Zeitpunkt, dass er auch jetzt im Mai noch die erfolgreichsten Filme des Jahres anführt - und das mit großem Abstand. Als Bad Boys 3 Mitte Januar in die Kinos kam, waren die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie noch nicht abzusehen.

Knapp 420 Millionen Dollar spielte Will Smiths Fortsetzung ein (Box Office Mojo ). Mit über 100 Millionen US-Dollar Abstand folgt Sonic the Hedgehog. Mit noch mal 100 Millionen Dollar weniger die großen Verlierer der Corona-Krise: Birds of Prey und Dolittle. Der Unsichtbare liegt auf Platz 5 der weltweiten Jahrescharts.

Diese Filme hatten ein extrem kleines Fenster, um ihr Geld einzuspielen. Birds of Prey, Der Unsichtbare und viele Filme mehr könnt ihr aber ebenfalls bereits bei Amazon kaufen und leihen.

