Erst Joker 2, dann One Piece: Neuer Anime-Film klingt ebenfalls verdächtig nach einem Musical

Anime-Fans freuen sich auf One Piece: Red. Viele fragen sich aber, welche Genre-Richtung das Piraten-Abenteuer einschlägt. Der Trailer deutet ein Musical an.

Mit One Piece: Red wird dieses Jahr der neue Film zu einer der beliebtesten Manga- und Anime-Reihen überhaupt bundesweit ins Kino kommen. Einen ersten Trailer gibt es schon, die Story um die Sängerin Uta (japanische Sprechstimme Kaori Nazuka, Gesang von der japanischen Musikerin Ado) und ihre übernatürliche Gesangskunst wurde schon angedeutet. Nach den Enthüllungen zu Joker 2: Folie à deux sind einige Fans misstrauisch. Wir hier ein weiteres Mega-Franchise mit einem Musical fortgesetzt?

One Piece: Red wird ein Musikfilm mit Action, soll aber kein Musical sein

Grundsätzlich hat das Musical-Genre zwar viele Fans. Aber auch ebenso viele Gegner, denen oft der konstruierte Zusammenhang zwischen Story und Gesangspassagen nicht gefällt. Wir haben daher mit Kochi Ryuji, dem Präsidenten von Toei Animation Europe, die Frage nach dem Musical-Charakter des Films gestellt. Er erklärte:

Ich vermeide den Begriff Musical, es geht einfach viel um Musik. Und die Songs der berühmten japanischen Sängerin Ado [in Deutschland in allen Sprachfassungen zu hören] werden richtig einschlagen. Es sind natürlich japanische Songs, aber sie werden auch die deutschen Fans begeistern. [...] Musik ist eines der Schlüsselelemente von One Piece: Red. Als Fan kannst du den Film genießen, aber auch die Songs für sich. Wie ein Konzert.

Es steht also zu erwarten, dass die Story-Elemente des Films auch mit Mitteln erzählt werden, die nichts mit Gesang zu tun haben. Dazu könnte auch eine große Enthüllung gehören, bei der sich Uta als Bösewichtin von One Piece: Red entpuppt.

Generell aber werden gerade internationale One Piece-Fans für einen Musical-Genrewechsel weniger anfällig sein als die Communitys anderer Franchises. Gerade auf der Japan Expo wird dem Zuschauer bewusst, wie sehr die Songs der Anime-Serie bei Karaoke und anderen Gelegenheiten Kultstatus haben.

Wann kommt One Piece: Red ins Kino?

Ob der Gesang des Films also Vorteil oder Nachteil ist, mögen alle für sich selbst entscheiden. Dafür ist noch etwas Zeit. One Piece: Red soll am 13. Oktober 2022 ins Kino kommen.

Netflix & Co. - Die 22 größten Filme 2022 im Stream

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wollt ihr One Piece: Red als Musical sehen?