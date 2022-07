One Piece: Red wird ganz anders als seine Anime-Vorgänger – wegen einem noch nie dagewesenen Bösewicht

One Piece Red soll diesen Herbst endlich ins Kino kommen. Und mit einem ganz neuen Bösewicht aufwarten, wie man uns exklusiv im Interview verriet.

One Piece: Red soll ab Oktober diesen Jahres neue Maßstäbe setzen. Etwa, weil es der erste bundesweite Anime-Kinostart seit langem ist. Aber auch inhaltlich wird das neue Abenteuer der Piraten-Bande um Ruffy (japanische Synchronstimme: Mayumi Tanaka) einige Überraschungen bereithalten. Etwa mit einem verblüffenden neuen Bösewicht.

Der Bösewicht aus One Piece: Red wird ganz anders als seine Vorgänger

Es ist bereits bekannt, dass die Freibeuter-Gruppe in One Piece: Red auf die Sängerin Uta (japanische Sprechstimme: Kaori Nazuka, Gesang von der japanischen Musikerin Ado) treffen soll. Dazu verriet uns Toei Animation Europe-Präsident Kochi Ryuji auf der Japan Expo einige neue Details:

Ich habe gehört, dass [One Piece-Schöpfer] Eiichiro Oda meinte, er wolle endlich mal ein Mädchen als Bösewichtin. Wir haben jetzt 14 One Piece-Filme und jedesmal ist der Gegenspieler ein großer Typ mit jeder Menge Muskeln. Kaido zum Beispiel. Deswegen haben wir uns [dieses Mal] für Uta entschieden.

© Toei Animation Uta in One Piece: Red

Bisher war zu Utas Funktion im Film nicht viel bekannt. Sie ist im One Piece-Universum komplett neu. Sollte sie tatsächlich als Gegenspielerin von Ruffys Bande auftreten, erscheint die bisher bekannte Story um Utas ungewöhnliche Gesangskunst in ganz neuem Licht. Ihre Motivation dagegen bleibt weiterhin im Unklaren. Womöglich hegt sie als Tochter des Piraten-Kaisers Shanks (jap. Stimme: Shûichi Ikeda) einen Groll gegen die Piraten-Bande.



Wann kommt One Piece: Red ins Kino?

One Piece: Red wird am 13. Oktober 2022 in den deutschen Kinos starten. Es ist der erste One Piece-Film seit One Piece: Stampede von 2019.

