Erst untot, jetzt ganz tot: Beliebte Vampir-Serie kehrt doch nicht zurück und lässt Fantasy-Fans aufatmen

Vor 9 Jahren endete eine der beliebtesten (und brutalsten) Vampir-Serien. Vor 2 Jahren kündigte sich ein Reboot an. Nun wurde die Fantasy-Rückkehr aus gutem Grund abgesagt.

Vor mehr als zwei Jahren wurde bekannt, dass der blutige Serien-Erfolg True Blood ein Reboot erhalten sollte. Die HBO-Serie von Alan Ball (Six Feet Under), in der Vampire dank der Erfindung synthetischen Bluts aus dem Schatten traten, sollte eine Fantasy-Neustart hinlegen. Doch daraus wird nun doch nichts. Und die Begründung für die gestrichene Reboot-Serie der untoten Eckzahnträger ist erfrischend ehrlich.

Fantasy-Hit True Blood erhält keine neue Serie – aus gutem Grund

Auch wenn die Pläne eines Dexter-Serien-Univerums oder die wachsende Serienwelt von Bosch das Gegenteil beweisen wollen: Nicht jeder TV-Hit lässt noch einmal ausgrabend und wiederbeleben. True Blood setzt jetzt ein klares Zeichen, dass nicht alle Serien-Erfolge wiederbelebt werden müssen.

Erinnert euch mit dem Trailer an Fantasy-Hit True Blood

True Blood - S01 Trailer (Englisch) HD

Bereits vor zwei Jahren betonte HBOs CEO Casey Bloys, das True Blood-Reboot müsse zunächst eine Story finden, die es wert sei, erzählt zu werden. An einer solch erzählerisch-wertvollen Idee scheiterte die neue Serie nun offenbar. Denn Bloys begründete die aufgegebene True Blood-Auferstehung wie folgt:

[Die Serie ist tot, weil] nichts sich angefühlt hat, als wenn es [an das Original] heranreichte.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Qualitätssender HBO einen radikalen Schnitt unter einer Fantasy-Serie setzt. Ein Game of Thrones Spin-off mit Naomi Watts wurde zum Beispiel trotz teuer produziertem Piloten nicht weiterverfolgt.



True Blood lief von 2008 bis 2014 in 7 Staffeln und entstand nach den Romanen von Charlaine Harris . Die düstere Fantasy-Serie drehte sich um die gedankenlesende Kellnerin Sookie (Anna Paquin), die in Louisiana an der Seite der Vampire Bill (Stephen Moyer) und Eric (Alexander Skarsgård) mit ihren Freunden und Verwandten zunehmend in die brutale Welt des Übernatürlichen hineingezogen wurde.



True Blood-Reboot gestorben: Eine gute Nachricht für viele Serien-Fans

Viele True Blood-Fans dürften mit bei Absetzungsnachricht der neuen True Blood-Serie erleichtert aufatmen. Denn die Pläne eines Neustarts von True Blood sorgten damals schon für Kopfschütteln bei den Fans. Die meisten waren sich einig, dass ein Melken der originellen Vampir-Serie dieser nur schaden konnte. Schließlich wären die alten Stars für das Fantasy-Reboot nicht zurückgekommen und die das Neuartig der Idee war mittlerweile verbraucht.

