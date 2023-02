Nach Dahmer und You: Serienkiller-Hit Dexter kriegt 3 (!) neue Serien und eine gehört seinem besten Bösewicht

Die Zukunft hält auch abseits von Netflix viel mörderische Unterhaltung in Serienform bereit, denn das Dexter-Franchise wurde gerade um drei neue Serien erweitert.

Letzte Woche war ein Wachsen des Dexter-Universums noch Zukunftsmusik, jetzt ist das Serienkiller-Franchise Wirklichkeit: Nach der Originalserie mit ihren 8 Staffeln und Michael C. Halls Rückkehr in der Sequel-Miniserie Dexter: New Blood sind uns mindestens 3 neue Dexter-Serien sicher, wie nun bekannt gegeben wurde.

Diese 3 neuen Serienkiller-Serien erwarten uns im Dexter-Universum

Der Sender Showtime fusioniert mit Paramount+ und will Netflix nach Serien wie Dahmer, Mindhunter und You offenbar den Rang als Serienkiller-Unterhalter ablaufen. Dexter erfreute sich 2006 bis 2013 (trotz kontoversem Serien-Ende) großer Beliebtheit und auch Dexter: New Blood wurde 2022-23 (erneut trotz umstrittenen Finale) ein Quoten-Hit. Der logische Schluss, den die Schöpfer rund um Clyde Phillips aus dem Erfolg ziehen: Dexter braucht ein Franchise. Und drei konkrete kommende Serien sind laut THR bereits in Planung.



1. Dexter: Origins erzählt von den jungen Serienkiller-Jahren

Als vollständige Serie wurde bereits das Prequel Dexter: Origins bestellt. Darin entfaltet sich die Ursprungsgeschichte des Verbrecher-tötendem Serienkillers, die in Rückblenden schon in Dexter angeklungen war. Showtime beschreibt das wie folgt:

Showtime Dexter: Origins - mit einem jungen Serienkiller (hier die Dexter-Rückblenden)

Dexter: Origins dramatisiert den jungen Dexter Morgen an der Schwelle zum rächenden Serienkiller, der er einst werden wird. Zu dieser Zeit ist Miami die Brutstätte realer Serienmörder. Die Serie beginnt mit Dexter nach seinem College-Abschluss, als er sich der Miami Metro-Polizei anschließt und viele jüngere Versionen bekannter Charaktere aus der Originalserie trifft.

Der Fokus soll bei Dexter: Origins zudem auf Dexters Familie liegen, also dem noch lebenden Ziehvater Harry Morgan und Dexters Adoptiv-Schwester Deb als Teenagerin.

2. Aus Dexter: New Blood entsteht ein Harrison-Spin-off

Obwohl gerade erst durchgesickert war, dass Dexter: New Blood keine 2. Staffel erhalten würde, wird die darin begonnene Geschichte von Dexters Sohn Harrison (Jack Alcott) weitererzählt. Möglicherweise mit neuem Serientitel. Oder am Ende doch als New Blood.

Dexter: New Blood mit Harrison

Darin flieht Harrison nach New York City und muss sich seiner eigenen gewalttätigen Natur stellen. Die Frage ist nur: Trägt er wie sein Vater den Zwang zu Töten in sich? Oder hat sein eigener "dunkler Begleiter" andere Auswüchse als die von Papa Dexter?

3. Dexter: Trinity kommt als härtester Gegner der Originalserie zurück

Zuletzt will Showtime das Dexter-Franchise außerdem weiter ausloten, indem der Sender die Hintergrundgeschichten ikonischer Serien-Figuren erforscht. Folglich sind weit mehr als drei neue Dexter-Serien möglich. Wen genau das betreffen wird, steht noch nicht fest – mit einer Ausnahme: John Lithgows Trinity-Killer soll Teil dieser Spin-off-Reihe werden.

Wir erinnern uns: Der in Staffel 4 zu Dexters erinnerungswürdigstem Gegner aufgestiegene Serienkiller war über Jahrzehnte überall in den USA aktiv und tötete immer mit 3er-Morden: Zuerst starb eine Frau in einer Badewanne, dann eine vom Dach springende Mutter und schließlich ein Familienvater per Hammer. (Später stellte sich heraus, dass als Viertes am Anfang noch ein Baby in Beton gegossen wurde.)

Showtime Dexter: Trinity

Die größte Frage bleibt am Ende aber natürlich: Kann ein Dexter-Franchise ohne Michael C. Hall funktionieren, der Dexter als Hauptfigur Leben einhauchte? Denn der Schauspieler hat sich (narrativ in Dexter: New Blood sowie öffentlich als Star) von seiner Figur verabschiedet.

Dexter: New Blood - Der Podcast zur Serien-Rückkehr

Viele alte Serien kehren gerade mit Revivals nach langer Abwesenheit zurück. Auch Dexter tat das bei Sky mit Dexter: New Blood und wir diskutieren im Streamgestöber, ob das Wiedersehen mit Michael C. Halls Serienkiller gelungen ist oder nicht.

Nachdem schon das Staffel 8-Finale von Dexter als eines der schlimmsten Serienenden in die Geschichte einging, wurde das neue Finale von Dexter: New Blood erneut sehr kontrovers aufgenommen. Doch ist die teils harsche Kritik gerechtfertigt?



