Erste Marvel-Serie 2022: Trailer zu Moon Knight beweist, dass die MCU-Zukunft bei Disney+ deutlich düsterer wird

Die kommende Marvel-Serie Moon Knight bringt Star Wars-Star Oscar Isaac als düsteren neuen Antihelden ins MCU. Schaut jetzt den ersten Trailer vor dem Disney+-Start.

Nachdem 2021 gleich vier MCU-Serien (WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye) auf Disney+ gestartet sind, geht es im neuen Jahr schon bald weiter. Mit Moon Knight wartet eine spannende Produktion auf Marvel-Fans, in der ein ganz neuer Superheld bzw. Antiheld eingeführt wird.

Jetzt ist ein erster Trailer zur kommenden MCU-Serie erschienen, in der Star Wars-Darsteller Oscar Isaac die Rolle der Hauptfigur mit Superkräften und multipler Persönlichkeitsstörung spielt.

Schaut hier den ersten Trailer zu Moon Knight:

Moon Knight - Trailer (English) HD

Neue Marvel-Serie Moon Knight bringt surreale Action ins MCU

Moon Knight handelt laut offiziellen Angaben von dem "harmlosen Verkäufer Steven Grant (Oscar Isaac), der zunehmend von Filmrissen und Erinnerungen an Ereignisse geplagt wird, die er nicht selbst erlebt hat. Steven entdeckt, dass er eine dissoziative Identitätsstörung hat und einen Körper mit dem Söldner Marc Spector teilt. Als die Feinde von Steven/Marc immer näher kommen, müssen sie mit ihren komplexen Identitäten umzugehen lernen, während sie in ein tödliches Abenteuer zwischen den mächtigen Göttern von Ägypten verwickelt werden". (via Polygon )

Durch die Persönlichkeitsspaltung enthält Moon Knight eine abgründigere, düsterere Stimmung als bisherige MCU-Produktionen. Das zeigt sich nicht nur im Trailer, sondern auch auch im für Disney-Verhältnisse blutigen Poster:

© Disney Moon Knight

Auch die Action dürfte in der Marvel-Serie hervorstechen. In der Vergangenheit sind bereits Behind-the-Scenes-Clips veröffentlicht worden, die Moon Knight-Star Oscar Isaac beim harten Training mit vollem Körpereinsatz zeigen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann kommt Moon Knight zu Disney+?

Im ersten Trailer zu Moon Knight ist außerdem noch Ethan Hawke als Bösewicht der Serie zu sehen. Auf Disney+ wird die sechsteilige neue MCU-Serie dann ab dem 30. März 2022 zu sehen sein.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Januar, von Chucky bis Euphoria

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Serien-Rückkehrer wie Snowpiercer und Euphoria, das Horror-Spektakel Chucky, die abgedrehte Marvel-Serie Hit-Monkey oder die neue Harry Potter-Quiz-Show: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wie findet ihr den ersten Moon Knight-Trailer?