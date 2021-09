Marvel arbeitet an 31 (!) Filmen und Serien: Der Plan reicht bis ins Jahr 2025

Marvel hat viel vor. Offiziellen Aussagen zufolge erwarten uns in den nächsten 3 Jahren über 30 Marvel-Serien- und Filme. Wo soll das alles hinführen, wer soll das alles schauen?

Ja, Marvel und Disney dominieren das Kino und erobern derzeit mit neuen Serien im Monatstakt auch das Streaming-Feld. Aber manchmal braucht man einfach eine Zahl, die einem vergegenwärtigt, wie tsunami-artig der Output des MCU-Studios wirklich ist. In einer Radiosendung (via Comic Book ) hat Marvel-Studios-Präsidentin Victoria Alonso über die Pläne des erfolgreichsten Kino-Universums gesprochen.

Die Marvel-Pläne bis 2025 übertreffen alles bisher Dagewesene

Schon dieses Jahr war vollgepackt mit Marvel, ein Dauerfeuer regnet auf uns nieder. Die Patronen: Black Widow, WandaVision, Loki, Falcon and the Winter Soldier, What if ..., Shang-Chi und bald noch Eternals und Spider-Man: No Way Home.

Loki, Ant-Man 3 Wandavision & Hawkeye - Alle kommenden Marvel Projekte für Phase 4 und 5

Was wie eine Ausnahmeerscheinung begünstigt durch den Pandemie-Rückstau wirkt, wird offenbar die neue Normalität. Durch Disney+ als neue Plattform verdoppelt sich mindestens der Platz für neue Marvel-Produkte. So musste musste Victoria Alonso ihr Gegenüber korrigieren. Nicht 35 Marvel-Projekt befinden sich in der Mache. Es seien "nur" 31.

Die 31 bis 2025: Um welche Filme und Serien aus dem Hause Marvel geht es?

Comic Book kann 27 von 31 benennen und wir kommen auf dieselbe Zahl, wobei einem bei den vielen Ankündigungen schon mal ein Datensatz wie "Untitled Marvel-Series, May 2025" durchrutschen kann. Seht hier unsere Liste mit allen Marvel-Projekten der 4. MCU-Phase.

Wo soll das alles hinführen, wer soll das alles schauen? Frustrierend an der riesigen Marvel-Welle ist ja: Für Preise etwa bei den Emmys reicht es trotzdem nicht

Die neue Marvel-Serie Loki bei Disney+ verändert das Superhelden-Universum wie keine davor. Denn Loki stellt die Weichen für einen wichtigen neuen Bösewicht und die Entdeckung des Multiversums im MCU.

