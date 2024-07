Erste offizielle Bilder zu Gladiator 2 zeigen muskelbepackten Russell Crowe-Nachfolger in blutigem Kampf

Ridley Scotts Historien-Fortsetzung Gladiator 2 hat seine ersten offiziellen Bilder veröffentlicht. Darin liefern sich Paul Mescal und Pedro Pascal ein blutiges Duell.

24 Jahre nachdem Ridley Scott sein Historien-Epos Gladiator ins Kino brachte, erwartet uns in wenigen Monaten die Fortsetzung auf der großen Leinwand. Darin löst Shooting-Star Paul Mescal (All of us Strangers) Russell Crowe als Hauptdarsteller ab und schlüpft in die Rolle des jungen Lucius Verus, der seinem großen Idol Maximus nacheifert und nun selbst als Gladiator in die Arena steigt.

Nachdem vor Wochen schon inoffizielle Set-Bilder den Weg ins Internet gefunden haben, gibt es nun erste richtige Bilder des Action-Sequels zu sehen ‒ und die zeigen Mescal im blutigen Gladiatorenkampf gegen The Last of Us-Star Pedro Pascal. Sowie Denzel Washington als wohlhabender Waffenhändler auf einem goldenen Thron.

Erste Gladiator 2-Bilder: Paul Mescal tritt in Russell Crowes Fußstapfen

In Gladiator 2 wird die Geschichte von Lucius erzählt, der als junger Sohn der Kaisers-Tochter Lucilla (Connie Nielsen) die Kämpfe von Russell Crowes Maximus mit ansah und aus tiefstem Herzen bewunderte. Jahre später befindet sich das römische Imperium im intriganten Spiel von Kaiser Greta (Fred Hechinger) und seinem mit ihm gemeinsam regierenden Bruder Carcalla (Joseph Quinn), was die Machtverhältnisse auf den Kopf zu stellen droht. Mittendrin ist Lucius, der jetzt selbst als Gladiator in der Arena kämpft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gegenüber Vanity Fair erklärte Normal People-Star Paul Mescal die Geschichte von Gladiator 2 als Kampf zwischen Liebe und Macht:

[Es geht in Gladiator 2 um das,] was Menschen zu tun bereit sind, um zu überleben. Aber auch das, was sie tun, um zu gewinnen. Wir sehen das in der Arena, aber auch in dem politischen Tumult, der sich um die Geschichte meiner Figur herum entfaltet, wo andere nach Macht streben. Wo ist da der Platz für Liebe, familiäre Verbindung? Und schließlich die Frage: Werden diese Dinge Gier und Macht überwinden? Das steht häufig im direktem Konflikt zueinander.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch Joseph Quinn als Kaiser und Denzel Washington als Besitzer eines Gladiatoren-Rennstalls zeigen sich auf ersten Bildern:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann kommt Gladiator 2 ins Kino?

Gladiator 2 zieht am 14. November 2024 in die deutschen Kinos ein. Zur perfekten Einstimmung könnt ihr euch aktuell den ersten Gladiator-Film von Ridley Scott im Streaming-Abo bei Netflix anschauen.