Erste Reaktionen zu Venom 2 mit Tom Hardy sind da: "Diese Filme sind so dumm"

Kaum zu glauben, die Marvel-Fortsetzung Venom 2 wiederholt tatsächlich das Beste aus Teil 1. Lest hier, wie der Tom Hardy-Film in den ersten Reaktionen wegkommt.

Im Jahr 2018 wurde Venom auch deshalb zum Überraschungserfolg, weil er eine holprige, unangepasste Alternative zu den Fließbandprodukten des MCU lieferte. Tom Hardys Marvel-Einstieg war eine geschmackliche Irritation. Und schon damals fragte ich mich: Wie sollte eine Fortsetzung dieses einmalige Erfolgsrezept wiederholen? Lässt sich, mit Verlaub, Dummheit reproduzieren?

Die Antwort ist: Ja. Soeben sind die ersten Reaktionen zu Venom: Let There Be Carnage aus den US-amerikanischen Internet reingeflattert. Menschen, die Erik Davies und Mike Ryan heißen, teilen bei Twitter auf engem Raum ihre Eindrücke. Nuancen, Zwischentöne gehen dabei natürlich verloren. Andererseits: Wer in Venom 2 nach Zwischentönen sucht, ist sowieso an der falschen Adresse. Ein klares Stimmungsbild geben die Posts definitiv ab.

Die ersten Reaktionen zu Venom 2 im Überblick

Die Reaktion, die Venom 2 wahrscheinlich am besten zusammenfasst

Mein Gott, diese Film sind so dumm und ich kann mich nicht dagegen wehren, sie zu genießen. Ich könnte noch 10 mehr Filme mit Eddie und Venom schauen, in denen sie sich gegenseitig Loser nennen. Es gibt eine Szene, in der Eddie und Venom am Strand liegen und gemeinsam den Sonnenuntergang beobachten. (Mike Ryan)

Venom war im ersten Teil ein Buddy-Film und das seine Fortsetzung diese Qualität vertieft, ist eine gute Nachricht. Vielleicht ist es schwer, aus einem Erfolg wie Venom eine Formel abzuleiten, aber anscheinend haben es die Kreativen um Regisseur Andy Serkis geschafft, das Herz des ersten Films in das Sequel zu transportieren.

