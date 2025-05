Erster Blick auf NCIS: Tony & Ziva – Im Trailer hetzt das beliebte Duo aus Navy CIS durch Europa

Tony und Ziva sind zurück. Die beiden Fan-Lieblinge aus Navy CIS erhalten ihre eigene Serie und jetzt wurde der erste Trailer dafür veröffentlicht, den wir hier präsentieren.

Navy CIS läuft nun schon seit 22 Jahren, obwohl einige beliebte Cast-Mitglieder die Serie schon vor einer ganzen Weile verlassen haben. Dazu gehören Michael Weatherly und Cote de Pablo, die die beiden Fan-Lieblinge Tony DiNozzo und Ziva David gespielt haben. Weatherly ging ab 2016 seine eigenen Wege, de Pablo verließ die Serie 2019.

Doch NCIS lässt sie offensichtlich nicht los. Dieses Jahr kriegen die beiden nämlich ihren eigenen Spin-off, der in Europa spielt. NCIS: Tony & Ziva heißt die Serie und jetzt wurde ein erster Trailer für den Krimi veröffentlicht.

Schaut euch hier den First Look-Trailer für die neue NCIS-Serie an:

NCIS: Tony & Ziva - Trailer (English) HD

NCIS: Tony & Ziva knüpft an die Ereignisse nach Zivas vermeintlichem Tod an: Jahre später leben die beiden mit ihrer gemeinsamen Tochter Tali in Paris, während Tony eine Sicherheitsfirma leitet. Doch als diese angegriffen wird, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als durch Europa zu fliehen. Doch wer steckt hinter dem Anschlag?

Im Trailer ist jedenfalls schon einiges von der alten Chemie der beiden NCIS-Stars zu spüren, wenn auch das europäische Setting einen klaren Kontrast zu den meisten Ablegern des langjährigen Krimi-Imperiums bietet.

Als Showrunner fungiert John McNamara, der zuvor an den The Magicians, Jericho und Aquarius mitgearbeitet hat. Wir können gespannt sein, ob der NCIS-Neuling einen frischen Blick auf die geliebten Charaktere bieten wird.

Wann kommt NCIS: Tony & Ziva nach Deutschland?

Wann genau NCIS: Tony & Ziva bei uns startet, ist noch nicht offiziell bekannt. Die Serie, die aus zehn Episoden besteht, soll im Herbst 2025 in den USA starten. Eine zeitnahe Veröffentlichung bei Paramount+ in Deutschland ist denkbar.

