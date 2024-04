Erster Gladiator 2-Trailer begeistert mit Haien, wilden Affen und blutrünstigen Nashörnern – aber es gibt einen Haken

Der erste Trailer zu Ridley Scotts Gladiator 2 wurde vor wenigen Stunden auf der CinemaCon enthüllt und verspricht ein Historienspektakel mit epischen Kämpfen.

24 Jahre nachdem Ridley Scott mit seinem Historien-Epos Gladiator auf der großen Leinwand begeisterte, steht der Regisseur mit dem Sequel Gladiator 2 in den Startlöchern. Während Fans gespannt auf einen ersten Einblick in den Film warten, zeigte Scott auf der CinemaCon in Las Vegas Material aus Gladiator 2, das die Presse begeistert zurückließ. Im Internet wurde der Trailer allerdings noch nicht veröffentlicht.

Gut 20 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils, ist Paul Mescal (All of us Strangers) in der Fortsetzung als junger Gladiator Lucius zu sehen. Wie der Hollywood Reporter berichtet, kämpft er in den ersten bewegten Bildern aus dem Film gegen mordlustige Affen sowie einen Soldaten auf einem blutrünstigen Nashorn. Dazu wurde das Kolosseum in Rom mit Wasser für einen epischen Schiffskampf geflutet, in dem sich laut Culture Crave auch Haie tummeln.

Gladiator 2: Paul Mescal auf den Spuren von Russell Crowe

Der junge Lucius sei im Trailer auf den Spuren von Russell Crowes Maximus, ein römischer General, der als Sklave verkauft wurde und sich als Gladiator seinen Weg bis an die Spitze zurückkämpfte. So erinnere sich Lucius noch an Maximus' Heldentaten: "Ich erinnere mich an diesen Tag. Ich habe ihn nie vergessen. Dass ein Sklave Rache an einem Kaiser üben konnte. Dass ein Sklave Gerechtigkeit in der Arena bekommen konnte."

UIP Russell Crowe in Gladiator

The Last of Us-Star Pedro Pascal schlüpft in Gladiator 2 in die Rolle eines römischen Generals, der versucht, junge Männer davor zu bewahren, in den Krieg zu ziehen. Für seine Ideale wird er gezwungen, als Gladiator in der Arena anzutreten – unter anderem auch gegen Lucius.

Denzel Washingtons (The Equalizer) Figur hingegen agiere als Strippenzieher aus den Schatten und fungiere gleichzeitig als eine Art Mentor für Lucius, um eine Revolution anzuzetteln. So erkläre er im Trailer: "Die einzige Wahrheit in Rom ist das Gesetz des Stärkeren."

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass wir schon bald selbst in den Genuss des ersten Trailers kommen werden. Das dürfte nun allerdings nicht mehr allzu lange dauern.

Wann kommt Gladiator 2 ins Kino?

Gladiator 2 wird am 21. November 2024 in die deutschen Kinos kommen. Ridley Scott führt nach einem Drehbuch von Peter Craig (Top Gun: Maverick) Regie. Neben Mescal, Pascal und Washington stehen unter anderem Connie Nielsen (Gladiator), Fred Hechinger (The White Lotus) und Joseph Quinn (Stranger Things) auf der Castliste des Historienfilms.

Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.