Erster großer Abenteuerfilm 2025: Im neuen Trailer beginnt die Suche nach einem legendären Schatz

In wenigen Wochen kehrt eine der besten Filmreihen zurück. In Paddington in Peru erwartet uns ein aufregendes Fantasy-Abenteuer. Hier könnt ihr den neuen Trailer schauen.

Zur Weihnachtszeit darf eine ganz besondere Filmreihe nicht mehr fehlen: Paddington. Seitdem der freundliche Bär vor zehn Jahren zum ersten Mal im Live-Action-Gewand einen Fuß nach London gesetzt hat, konnte das verspielte Fantasy-Abenteuer die Herzen unzähliger Filmfans erobern – nicht zuletzt dank der brillanten Fortsetzung.

Der 2017 erschienene Paddington 2 hat den Hype erst richtig entfacht und sich auf mehr und mehr Bestenlisten festgesetzt. Zwischenzeitlich hatte er bei Rotten Tomatoes sogar die Position des am besten besprochenen Films inne, wie Vanity Fair in einem Bericht von 2021 festhält. Nun geht Paddingtons Geschichte endlich weiter.

Neuer Trailer zu Paddington in Peru: In dem Fantasy-Abenteuer geht es um die Suche nach Eldorado

Paddington in Peru ist der Titel des dritten Teils der Reihe, der uns an einen Schauplatz entführt, den wir bisher noch nicht so oft gesehen haben. Die ersten beiden Paddingtons spielen sich hauptsächlich in den Straßen von London ab. Im neuen Film verschlägt es Paddington und die Browns in den dunkelsten Dschungel von Peru.



Hier könnt ihr den neuen Trailer zu Paddington in Peru schauen:

Paddington in Peru - Trailer 3 (Deutsch) HD

Paddington will seine Tante Lucy besuchen. Doch dann stellt sich heraus, dass diese auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Auf der Suche nach dem vermissten Familienmitglied werden Paddington und die Browns mehr oder weniger unfreiwillig Teil einer großen Schatzsuche, nämlich der Suche nach der Goldenen Stadt aka Eldorado.

Ausgehend vom neuen Trailer erwartet uns nicht nur eine extrem unterhaltsame Komödie voller Slapstick und schrägen Figuren. Paddington in Peru gleicht einer Mischung der besten Abenteuerfilme, angefangen bei Indiana Jones über African Queen bis hin zu den Werner Herzog-Meisterwerken Aguirre und Fitzcarraldo.

Wann startet Paddington in Peru im Kino?

Nachdem der Film bereits vor wenigen Wochen in Großbritannien seine Weltpremiere feierte, rückt der deutsche Kinostart immer näher. Ab 30. Januar 2025 erobert Paddington in Peru hierzulande die große Leinwand. Darüber hinaus befindet sich bereits ein vierter Teil sowie eine weitere Paddington-Serie in Planung.