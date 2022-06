DC-Sensation: Joker 2 wird ein Musical und ein Megastar soll die neue Harley Quinn spielen

Joker 2 schreitet in großen Schritten voran. Nachdem letzte Woche der offizielle Titel enthüllt wurde, gibt es jetzt gleich zwei extrem spannende Neuigkeiten zur heiß erwarteten DC-Fortsetzung.

Lange Zeit war es ruhig um Joker 2: Folie à deux, sodass fast der Eindruck entstehen hätte können, dass es vielleicht doch nur bei einem Film bleibt. Letzte Woche enthüllte Joker-Mastermind Todd Phillips Gegenteiliges: In den vergangenen Monaten hat er zusammen mit Co-Autor Scott Silver an einem Drehbuch gearbeitet.

Die Geschichte von Joker 2: Folie à deux scheint zu stehen. Jetzt geht es an die Besetzung des Films. Obwohl die Rückkehr von Joaquin Phoenix noch nicht offiziell bestätigt ist, berichtet der Hollywood Reporter vom größten DC-Casting-Coup seit Robert Pattinson als Batman: Niemand Geringeres als Lady Gaga soll Harley Quinn spielen.

DC-Fortsetzung: Lady Gaga als Harley Quinn in Joker 2

Der Pop-Megastar hat zuletzt in zwei namhaften Film sein schauspielerisches Talent unter Beweis gestellt: A Star Is Born und House of Gucci. Die von ihr verkörperte Harley Quinn wird als komplett neue Figur umschrieben, die nichts mit der Version von Margot Robbie aus Birds of Prey und den Suicide Squad-Filmen zu tun hat.

Hier könnt ihr den Trailer zu A Star Is Born mit Lady Gaga schauen:

A Star is Born - Trailer (Deutsch) HD

Trotz der Multiversums-Möglichkeiten, die der kommende The Flash-Film mit sich bringt, sieht es so aus, als bleibt das Joker-Universum vorerst ein eigenständiges. Dafür erwartet uns in der Fortsetzung ein neuer Genre-Einschlag. Laut dem Bericht des Hollywood Reporters ist Joker 2: Folie à deux ein Musical.

Diese Nachricht kommt noch ein Stück unerwarteter als das brillante Lady Gaga-Casting. Gerade in Verbindung ergeben beide Neuigkeiten sehr viel Sinn. Schon A Star Is Born profitierte enorm von Gagas Gesangstalent. Und wenn Arthur Fleck im Spiegel tanzt, offenbart sogar der erste Joker-Film Musical-Tendenzen.

Wann startet Joker 2: Folie à deux im Kino?

Von einem Kinostart sind wir noch weit entfernt. Der Beginn der Vorproduktion ist dennoch ein gutes Zeichen, dass bald auch die Dreharbeiten starten. Spätestens dann dürfte auch ein offizieller Kinostart und weiteres Details verkündet werden. Vor 2024 sollte wir allerdings nicht mit der DC-Fortsetzung rechnen.

