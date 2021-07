Erster langer Trailer zu After Passion 3: Affären und Prügeleien stellen Tessa & Hardin auf eine harte Probe

Mit After Love erfährt die After Passion-Reihe ihren Höhepunkt. Im ersten langen Trailer geht es zwischen Tessa und Hardin gleich schon wieder sehr heftig zu.

Gegen After Love scheinen die Vorgänger After Passion und After Truth nur Aufwärmübungen gewesen zu sein. Schon der erste Teaser zu After Passion 3 deutete ein heißes Schlachtfeld an. Mit dem ersten längeren Trailer ist jetzt klar : Die große Liebe zwischen Tessa (Josephine Langford) und Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) spitzt sich zur absoluten Zerreißprobe zu.

Schaut euch hier den ersten deutschen Trailer zu After Love an

After Love - Trailer 2 (Deutsch) HD

In After Passion 3 fliegen zwischen Hardin und Tessa die Fetzen

Denn wie könnte es anders sein: Die Amour fou zwischen den beiden Jungspunden hat noch immer keine ruhigen Gefilde gefunden. Aber statt wie bisher die Beziehung wegen bisherigen Vertrauensbrüchen in Zweifel zu ziehen, geht es nun um die Zukunft: Tessa will nach Seattle, Hardin zieht London. Keiner will nachgeben – und es stellt sich die Frage, was wichtiger ist: Der Ort? Oder der Mensch?

Das wird insbesondere deutlich, als Tessa während eines Streits mit Hardin ein Auge auf den hübschen Kellner Robert (Carter Jenkins) geworfen hat. Außer sich vor Wut hat der impulsive Hardin sich gar nicht mehr im Griff – und schlägt sogar seinen biologischen Vater Christian Vance (Stephen Moyer) mitten ins Gesicht.

Wann kommt After Love in die Kinos?

Ob es dennoch gut ausgeht zwischen den beiden Turteltäubchen, können Fans der Filmreihe bald herausfinden: After Love startet am 2. September 2021 im Kino.

25 heiß erwartete Serien-Highlights, die noch 2021 starten

Was startet noch dieses Jahr bei Netflix und Co.? Wir blicken im Moviepilot-Podcast Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien und Staffeln, die uns in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für euch bedeutet das von Hawkeye über Das Rad der Zeit bis zu neuen Staffeln von Dexter, Cobra Kai und mehr bei Disney+, Sky, Amazon, Netflix, Apple TV+ und Co. jede Menge Streaming-Tipps.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.