Erster After Passion 3-Trailer: Gefährliche neue Figur verwandelt After Love in ein (heißes) Schlachtfeld

Im ersten After Love-Trailer taucht ein neuer Kerl auf, der Tessas und Hardins Beziehung in Gefahr bringt. Er ist typisch für die gesamte After Passion 3-Story.

Lange mussten die zahlreichen Fans der After Passion-Reihe warten, jetzt ist es endlich so weit: Der Trailer zu After Passion 3 bzw. After Love ist da! Ähnlich wie im Trailer zum Vorgänger After Truth fliegen auch hier zwischen Tessa (Josephine Langford) und Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) die Fetzen - und das nicht nur im Schlafzimmer. Der Grund dafür ist unter anderem eine neue Figur, die einen Keil zwischen die beiden treibt: Robert (Carter Jenkins).

Schaut euch hier den Trailer für After Love an:

After Love - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Wer ist die neue Figur im After Love-Trailer?

Der Trailer spielt wieder gekonnt mit Erwartungen: Sehen wir die beiden Turteltäubchen zu Beginn noch auf einem Plateau von Seelenfrieden, Liebesbekundungen und (Telefon-)Sex, brechen schnell die Konflikte hervor. Im Gegensatz zum Vorgänger scheint es hier aber Tessa zu sein, die den Vertrauensbruch begeht, in dem sie sich mit einem hübschen Macker namens Robert einlässt.

Warum sind die schon wieder am Streiten? So endete After Passion 2

Vorsicht, ab hier folgen Spoiler zur After Love-Buchvorlage!

Welche Rolle die Figur im Film spielen wird, ist momentan noch nicht klar. In der Buchvorlage von Anna Todd ist Robert ein Kellner, dem Tessa begegnet, als sie mit Hardin und anderen Leuten Essen geht. Es kommt zu einem kurzen, aber intensiven Flirt. Dass Tessa gerade mit Hardin über Kreuz liegt, hilft der Sache natürlich.

© Constantin Film Vom Flirt zu Tessas neue Freund: Carter Jenkins als Robert.

Tessa und Robert beginnen eine Affäre

Später trennt sie sich von Hardin und zieht nach New York, wo sie Robert als Medizinstudent wieder trifft. Die beiden beginnen eine Beziehung. Diesem Handlungsstrang könnte der Film folgen. Der Trailer lässt es allerdings ein bisschen so wirken, als würde hier der Mikrokosmos des Anfangsflirts gleich zum waschechten Seitensprung ausgebaut.

Dort erwischt Hardin die beiden offenbar in flagranti, reagiert auf besonnene Hardin-Art und massiert irgendwem per Faust das Gesicht. Damit ist schon im Trailer vorweggenommen, was der Story-Motor für Teil 3 der After Passion-Reihe sein wird: After Love türmt Konflikt auf Konflikt.

Die After Love-Story: After Passion 3 ist das reinste Schlachtfeld

Wem schon After Passion und After Truth zu viel Drama bot, dem wird es mit After Love erst recht nicht anders gehen. Zwar bleibt abzuwarten, wie der Film die Geschehnisse der Vorlage gewichtet, aber das Buch an sich ist ein fast tausendseitiges Schlachtfeld.

After Passion 3 enthüllt auch düstere Familiengeheimnisse

© Constantin Film Teilen in After Love viel zu wenige glückliche Momente: Tessa und Hardin.

Nicht nur trifft Tessa hier die wohl wichtigste Entscheidung in ihrem Leben und torpediert damit ihre Beziehung mit Hardin (unter seiner kräftigen Mithilfe), es kommen neben neuen Affären und Eifersuchtstiefen, von denen eine italienische Oper träumen würde, auch jede Menge Details über die Eltern von Tessa und Hardin ans Licht.

Neue Gesichter neben Carter Jenkins: After Passion 3 & 4 hat Stars neu besetzt

Buch 3 der After Passion-Reihe lässt wenig Spielraum für Komfortzonen. Das deutet der Trailer zum Film nun ebenfalls an: Carter Jenkins' unschuldiges Gesicht kann nicht darüber hinwegtäuschen, welche Gefahr er für das Tessa-Hardin-Traumpaar symbolisiert.

Seine Wenigkeit und tausende andere Komplikationen prasseln auf die Hauptfiguren ein. Nach After Love sind sie Veteranen eines emotionalen Schlachtfeldes.

Freut ihr euch auf After Love?