Erster LOL Staffel 6-Trailer ist da: Neue Folgen starten in 2 Wochen und das Video zündet schon Gag-Feuerwerk

Schon bald bekommen LOL-Fans Nachschub mit einer neuen Staffel bei Amazon Prime. Schaut jetzt den ersten Trailer, der das nächste witzige Duell mit vielen Stars teast.

Wie gewohnt schickt Amazon zur Osterzeit eine neue Staffel LOL: Last One Laughing an den Start. Vor dem Release der kommenden Folgen, die ein weiteres Mal von Michael "Bully" Herbig moderiert werden, ist jetzt ein erster Trailer zu LOL Staffel 6 erschienen.

Schaut hier den Trailer zu LOL Staffel 6:

LOL: Last One Laughing - S06 Trailer (Deutsch) HD

Die Besetzung von LOL Staffel 6 im Überblick

An den Regeln hat sich nichts geändert. Erneut werden zehn bekannte Gesichter in einen Raum gesperrt, wo sechs Stunden lang nicht gelacht werden darf. Wer die Regel zweimal bricht, fliegt raus. Diesmal sind folgende Stars dabei:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann startet LOL Staffel 6 bei Prime?

Am 17. April 2025 werden die ersten zwei Folgen der neuen Season im Prime-Abo veröffentlicht. Im Anschluss geht es im Wochentakt weiter. Am 24. April folgen die Episoden 3 und 4, wonach am 1. Mai die finalen Folgen 5 und 6 veröffentlicht werden.

Podcast: Die bisher besten & schlechtesten Serien 2025

Zum Anfang des Frühlings werfen wir einen Blick zurück auf die Highlights, Enttäuschungen und Geheimtipps unter den zahlreichen Serien, die bei Netflix & Co. in den ersten Monaten 2025 gestartet sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den vorgestellten Highlights finden sich neben Netflix-Hits wie Adolescence auch Superhelden-Action, Western, Comedy und ein Sci-Fi-Meilenstein. Zudem verraten wir euch, welche Geheimtipps ihr dieses Jahr bei Netflix bisher verpasst habt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkungen.