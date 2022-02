Erster Trailer zu Amazons Herr der Ringe-Serie kommt zum bestmöglichen Zeitpunkt

Nachdem kürzlich neue Poster zu Amazons Herr der Ringe-Serie veröffentlicht wurden, soll nun der erste Trailer kommen. Einen Termin gibt es schon. Hier erfahrt ihr die Details.

Die Vorbereitung auf Amazons monströse Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht läuft auf Hochtouren. Kürzlich erst wurde eine Breitseite an 23 (!) neuen Herr der Ringe-Postern veröffentlicht. Nun gibt es einen Termin für den langersehnten Trailer. Und der ist perfekt gewählt.

Amazon veröffentlicht Herr der Ringe-Trailer zum absoluten Mega-Event

Laut Berichterstattung durch den Hollywood Reporter soll der erste längere Einblick in Amazons Fantasy-Serie nämlich in der Halbzeit des Super Bowls am 13. Februar 2022 ausgestrahlt werden. Hierbei handelt es sich um das Meisterschaftsspiel des American Football, bei dem US-weit die besten Einschaltquoten herrschen. Ein Trailer, der dort in der Halbzeitpause gezeigt wird, ist quasi auf jedem TV-Gerät Nordamerikas zu sehen.

Zwar wird der Super Bowl auch hierzulande auf ProSieben ab 0.30 Uhr deutscher Zeit am 14. Februar 2022 übertragen. Die Halbzeit-Trailer werden dort jedoch aller Voraussicht nach nicht zu sehen sein. Die Fans sollten sich trotzdem nicht grämen: Es ist davon auszugehen, dass der Trailer zur Herr der Ringe-Serie baldmöglichst nach dem Spiel auch im Internet zu finden sein wird.

