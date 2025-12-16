Steven Spielberg präsentiert den beeindruckenden Trailer zu seinem neuen Sci-Fi-Film, in dem er erneut mit dem Drehbuchautor von Jurassic Park zusammenarbeitet

Lange haben Sci-Fi-Fans gewartet, jetzt ist es so weit: Der erste Trailer zu Steven Spielbergs neuem Alien-Epos ist da. Und zeigt den Moment, in dem sich Außerirdische und Menschen begegnen.

Steven Spielberg ist einer der größten Regisseure aller Zeiten – und ein Sci-Fi-Experte. Die Begegnung mit Aliens entfesselte er unter anderem in Unheimliche Begegnung der dritten Art und Krieg der Welten. Jetzt gibt es endlich den ersten Teaser-Trailer zu seinem neuen Film über das Zusammentreffen mit Außerirdischen, der jetzt auch einen Titel hat: Disclosure Day.

Der unheimliche Trailer verspricht ein beeindruckendstes Sci-Fi-Werk. Oben könnt ihr euch das Video auf Deutsch ansehen.

Hier könnt ihr den englischen Teaser-Trailer zu Disclosure Day schauen:

Disclosure Day - Teaser (Deutsch) HD

In Steven Spielbergs neuem Sci-Fi-Film zeigen sich Aliens zuerst über Tiere

Wie der erste Teaser-Trailer enthüllt, beschreibt Disclosure Day die Enthüllung (engl. Disclosure) der Wahrheit für sieben Milliarden Menschen auf der Erde: Wir sind nicht allein. Und die Aliens teilen uns ihre Anwesenheit auf ungewöhnlichste Art mit. Den ersten Einblicken nach zu urteilen, enthüllen sie uns ihre Präsenz über die Natur.

Tiere benehmen sich auffällig und scheinen geradezu eine Reaktion von den Menschen zu erwarten. Aber auch in die Menschen können sich die Außerirdischen offenbar einnisten, wie eine Szene mit Colin Firth (The King's Speech) suggeriert. Ob uns die Besucher aus dem All wohlgesonnen sind oder nicht, offenbart die Vorschau allerdings nicht.

Vom Jurassic Park-Team: Wann kommt Disclosure Day ins Kino?

Laut Trailer soll Disclosure Day am 11. Juni 2026 in den US-Kinos erscheinen. Neben Firth standen unter anderem Emily Blunt, Josh O'Connor und Colman Domingo vor der Kamera. Das Drehbuch schrieb David Koepp, der bereits für das Skript von Spielbergs legendärem Sci-Fi-Klassiker Jurassic Park verantwortlich zeichnete. Für den Soundtrack ist Komponistenlegende John Williams (Star Wars) verantwortlich.

