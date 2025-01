Erster Trailer zu The Rookie Staffel 7 zeigt, wie die Serie in wenigen Tagen weitergeht: "Zwei der gefährlichsten Männer, die wir je verhaftet haben"

Der erste volle Trailer zur 7. Staffel The Rookie erscheint nur wenige Tage vor der Premiere und verspricht ein wahres Action-Fest mit Nathan Fillion als Streifenpolizist.

In wenigen Tagen geht The Rookie auch in Deutschland in die 7. Runde und der frisch veröffentlichte Trailer heizt die Vorfreude nochmal ordentlich an. Nathan Fillion ist zurück als John Nolan und sagt dem Verbrechen mit einem Segway den Kampf an. Fans werden sich besonders über die knisternden Funken freuen, die zwischen ihrem Lieblings-Ex-Paar sprühen.

Seht euch den Trailer zu The Rookie Staffel 7 an:

The Rookie - S07 Trailer (English) HD

Das erwartet uns in The Rookie Staffel 7

Bereits vor dem Trailer wussten wir, dass sich Staffel 7 um die in Staffel 6 entflohenen Schwerverbrecher kümmern muss. Der Trailer macht keine halben Sachen und zelebriert die Jagd auf "zwei der gefährlichsten Männer, die wir je verhaftet haben". Die Rede ist natürlich vom mörderischen Fan-Liebling Oscar Hutchinson (Matthew Glave) und von Jason Wyler (Steve Kazee), dem Ex-Mann von John Nolans frischgebackener Ehefrau Bailey Nune (Jenna Dewan).

Aaron Thorson-Darsteller Tru Valentino werden wir leider nicht mehr zu sehen bekommen, da er die Serie zwischen Staffel 6 und Staffel 7 verließ. Gastauftritte sind allerdings möglich. Stattdessen gibt es zwei neue Rookies, um dem Titel der Serie weiterhin gerecht zu werden: Patrick Keleher und Deric Augustine haben sich für die Serie in Uniform geschmissen.

Offenbar werden die beiden Neuen unserem Lieblings-Ex-Paar Tim Bradford (Eric Winter) und Lucy Chen (Melissa O'Neil) zugeteilt. Das ehemalige Pärchen scheint sich wieder zu vertragen und schließt eine Wette ab: Wer hat den besseren Rookie? Doch nicht nur das: Im Trailer wird angedeutet, dass auch die Funken wieder sprühen. Fans werden sich darüber freuen, da die Chenford-Trennung in Staffel 6 für viel Unmut sorgte.

The Rookie Staffel 7: Alles zu Handlung, Besetzung und Startdatum

Dann starten die neuen Folgen in Deutschland

Staffel 7 feiert am 7. Januar in den USA ihre Premiere. Die 1. Folge der 7. Staffel ist bereits wenige Tage später, am 10. Januar 2025, in Deutschland zu streamen – allerdings nur im englischen Originalton bei WOW.

Am 24. Januar 2025 kommt die 1. Folge dann auch in der deutschen Synchronfassung, und zwar wie gewohnt um 20:15 Uhr zu Sky One. Danach ist sie bei WOW zu streamen.