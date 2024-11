Erster Trailer zur Fortsetzung eines der besten deutschen Filme der letzten Jahre: Teil 1 berührte ein Millionenpublikum

Mit Wunderschön brachte Karoline Herfurth 2022 einen der besten deutschen Filme der letzten Jahre in die Kinos. Jetzt kommt mit Wunderschöner die Fortsetzung. Seht hier den Trailer.

Dass deutsche Filme besser sind als ihr Ruf, bewies Karoline Herfurth 2022 mit ihrer Tragikomödie Wunderschön, in der das Schicksal von fünf Frauen in der Optimierungsgesellschaft des 21. Jahrhunderts auf realitätsnahe und berührende Weise beleuchtet wurde. Jetzt steht Herfurth mit der Fortsetzung Wunderschöner in den Startlöchern, dessen erster Trailer uns neue Herausforderungen für unsere liebgewonnenen Alltagsheldinnen zeigt.

Schaut hier den Trailer zu Wunderschöner:

Wunderschöner - Trailer (Deutsch) HD

Wunderschöner: Karoline Herfurth erzählt die Geschichte von Frauen in der Optimierungsgesellschaft weiter

In Mittelpunkt der Fortsetzung stehen einmal mehr die Schicksale der zweifachen Mutter Sonja (Herfurth), der Lehrerin Vicky (Nora Tschirner), dem Model Julie (Emilia Schüle) sowie der jungen Leyla (Dilara Aylin Ziem). Der Trailer bietet uns einen Einblick in die neuen beruflichen und zwischenmenschlichen Herausforderung der verschiedenen Frauen auf der Suche nach der Liebe zu sich selbst.

Dabei begegnen uns auch eine Reihe von neuen Gesichtern, die unter anderem von Anneke Kim Sarnau (Sweethearts) und Newcomerin Emilia Packard besetzt sind. Herfurth führte einmal mehr selbst Regie und schrieb das Drehbuch gemeinsam mit ihrer Einfach mal was schönes-Co-Autorin Monika Fäßler.

Der erste Teil erwies sich 2022 als unglaublicher Hit und zog über 1,6 Millionen Zuschauer:innen in die Kinos. Bei der Moviepilot-Community kommt Wunderschön auf eine starke Wertung von 7 von 10 Punkten, was ihn in die Liste der bestbewerteten deutschen Filme 2022 katapultierte. Lisa Ludwig schrieb für Moviepilot zum Kinostart:

Der Film sorgt trotz vieler bewusst zelebrierter Klischees und manchmal etwas zu hektisch durcherzählten Storylines für viele Lacher und macht Spaß, unter der Oberfläche brodelt aber eine ziemlich deprimierende Wahrheit: Entweder ist man zu dick oder zu dünn. Als Hausfrau nicht emanzipiert genug oder zu berufstätig, um eine gute Mutter sein zu können. [...] Von wegen Frauenfilme sind seichte Kost. Wenn sich das eigene Leben oft nach ausweglosem Horrorfilm anfühlt, ist jede unbeschwerte Pointe ein Geschenk.

Wann kommt Wunderschöner ins Kino?

Ein Wiedersehen mit Karoline Herfurth und Co. gibt es ab dem 13. Februar 2025 in den deutschen Kinos. Wenn ihr euch vorher noch einmal Teil 1 ansehen wollt, findet ihr Wunderschön aktuell bei mehreren VoD-Anbietern wie Magenta TV, Amazon und Apple TV zum Kaufen oder Leihen.