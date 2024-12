Erstes Bild aus Wedneday Staffel 2 zeigt Jenna Ortega – aber die Fans wollen etwas Anderes

Das erste Szenenbild aus Wedneday Staffel 2 ist da. Es zeigt Jenna Ortegas Rückkehr als Heldin des Netflix-Hits. Viele Fans interessiert das aber nur wenig.

Keine Serien-Staffel in englischer Sprache war bei Netflix je so erfolgreich wie Wednesday Staffel 1. Aber die ist mittlerweile über zwei Jahre alt und Fans gieren nach frischen Folgen. Und zwar so sehr, dass sie noch nicht einmal das erste neue Szenenbild aus Staffel 2 beschwichtigen kann, Jenna Ortega hin oder her.

Weg mit dem Wednesday-Szenenbild: Fans wollen Jenna Ortega im ersten Trailer

Das erste Szenenbild aus Staffel 2 wurde vom offiziellen Wednesday-Account auf X veröffentlicht. Zu sehen ist Jenna Ortegas Hauptfigur vor einer Art Ruine im Wald. Die schaurig-schöne Stimmung der Serie drückt sich in der Szenerie bereits gut aus. Aber den Fans ist das nicht genug.

"Sofort her mit dem Teaser", heißt es auf X etwa, oder "Wann kommt der Trailer?" Die Ungeduld der Fans ist spürbar. Zwar hat Netflix die Gier der Wednesday-Community bereits durch Staffel 2-Videos zu befrieden versucht, aber gesättigt ist der Appetit dadurch noch nicht.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix?

Immerhin ist der Dreh von Staffel 2 mittlerweile beendet. Wann genau Wednesday Staffel 2 auf Netflix erscheinen wird, ist dagegen noch nicht bekannt. Wir nehmen an, dass die neuen Folgen nicht vor Juli 2025 veröffentlicht werden. Wahrscheinlicher ist ein Start im Herbst nächsten Jahres.