Wednesday Staffel 2 erreicht riesigen Meilenstein: Das sind die Folgen für den Netflix-Start

Wednesday-Fans dürfen sich freuen, denn die Produktion der Netflix-Serie hat gerade einen großen Schritt nach vorn gemacht. Das könnten die Folgen für den Start von Staffel 2 sein.

Es ist ziemlich genau zwei Jahre her, dass die erste Staffel von Wednesday auf Netflix gestartet ist und den Streamer im Sturm erobert hat. Seitdem warten Fans der Jenna Ortega-Serie sehnsüchtig auf eine 2. Staffel. Nun gibt es Grund zur Freude ‒ denn Wednesday hat soeben einen riesigen Meilenstein erreicht.

Wednesday Staffel 2 ist nach über 6 Monaten abgedreht

Wie What's on Netflix berichtet, ist die 2. Staffel von Wednesday endlich im Kasten. Demnach soll die letzte Klappe erst vor wenigen Tagen, am 29. November 2024, gefallen sein. Damit enden die umfangreichen Dreharbeiten in Irland nach mehr als sechs Monaten. Im Mai 2024 ist die Serien-Crew dort an den Start gegangen.

Die Nachricht wurde durch eine Danksagungskarte offenbart, die eines der Crew-Mitglieder von Wednesday Staffel 2 öffentlich teilte. Mittlerweile kursiert das Bild nur noch in diversen Reddit-Foren. Der darauf zu sehende Text verkündet laut What's on Netflix sinngemäß übersetzt:

An meine düsteren Mitstreiter:innen, ich danke euch für die vielen Stunden voller Blut, Schweiß und bedrohlichem Licht, die in diese Produktion geflossen sind. Wenn ich die Fähigkeit hätte, menschliche Wärme zu empfinden, würde ich vielleicht sogar sagen, es war mir eine Freude. Aber übertreiben wir es nicht. In ewiger Dankbarkeit, Wednesday Addams

Schaut hier ein Behind-the-Scenes-Video zu Wednesday Staffel 2:

Wednesday - S02 Erster Blick hinter die Kulissen (Deutsch) HD

Was bedeutet der Drehschluss für den Netflix-Start von Wednesday Staffel 2?

Damit lassen sich nun erste Prognosen aufstellen, wann Wednesday auf Netflix zurückkehren könnte. Es hilft ein Blick auf den Produktionszeitplan der ersten Staffel. Diese erreichte uns rund acht Monate, nachdem die Dreharbeiten der Staffel abgeschlossen waren. Sollte die Postproduktion für Staffel 2 einen ähnlichen Umfang besitzen, ist mit den neuen Folgen auf Netflix nicht vor Juli 2025 zu rechnen.

Ein Release mitten im Sommer scheint für die Grundstimmung der Serie jedoch nicht sonderlich angebracht. Wahrscheinlicher ist es, dass die Veröffentlichung daher eher auf Spätsommer oder Herbst geschoben wird. What's on Netflix rechnet aktuell mit einem Start von Wednesday Staffel 2 Anfang September 2025. Ob sich das bewahrheitet, bleibt vorerst weiter abzuwarten. Bis dahin könnt ihr hier alles nachlesen, was ihr zur neuen Season wissen müsst.

Podcast für Wednesday-Fans: Was Staffel 2 besser machen muss

Wednesday ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Serien der letzten Jahre. Eine 2. Staffel wurde von Netflix bereits bestätigt. Dennoch gibt es Kritik - vor allem von Hauptdarstellerin Jenna Ortega selbst. Der Dreh der Serie lief offenbar unter starkem Zeitdruck ab. Hendrik Busch und Matthias Hopf besprechen, was in Staffel 2 besser werden muss.

Auch inhaltlich gibt es Mängel: War das Liebesdreieck um Wednesday wirklich passend? Und sieht Wednesday überhaupt wie eine Serie des Meister-Regisseurs Tim Burton-Serie aus?