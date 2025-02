Erstes Bild von One Piece Staffel 2 führt den Netflix-Hit dorthin, wo alles angefangen hat

Für One Piece Staffel 2 stehen schon jede Menge neue Stars fest. Jetzt gibt es endlich auch das erste Bild der Held:innen aus den neuen Folgen. Sie befinden sich an einem berühmten Ort.

Piraten sind nicht gerade für ihre Pünktlichkeit bekannt. Das bekommen gerade auch One Piece-Fans zu spüren, die schon längst mit dem Start von Staffel 2 der Freibeuterserie auf Netflix gerechnet haben. Für 2025 steht sie bisher nicht auf dem Plan. Dabei deuten alle Zeichen auf große Entwicklungen hin: Unzählige Darstellende wurden für den neuen Cast bestätigt. Und jetzt gibt es das erste Bild von Ruffy D. Monkey (Iñaki Godoy) und seiner Strohhutbande – es feiert den Drehschluss von Staffel 2.

Netflix schickt die One Piece-Crew zu den Anfängen der Schatz-Geschichte zurück

Das erste offizielle Bild von Staffel 2 zeigt Strohhut-Anführer Ruffy und seine getreue Piratenbande: Sanjji (Taz Skylar), Zorro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd) und Lysop (Jacob Gibson).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Ort, an dem sie sich befinden, zelebriert offenbar gerade ein Jubiläum: Vor 22 Jahren wurde der berühmte Pirat Gol D Roger (Michael Dorman) hier exekutiert. Aber bevor er starb, offenbarte er, dass er auf den Weltmeeren des One Piece-Universums einen gigantischen Piratenschatz versteckt habe. Damit begann das goldene Zeitalter der Piraten und die weltweite Suche nach dem Schatz, der den Namen One Piece trägt. Es muss sich um Loguetown handeln.

Loguetown zählt zu einem der Schauplätze von Staffel 2, die bereits enthüllt wurden. Staffel 2 soll in Teilen den sogenannten Alabasta-Arc adaptieren, der 117 Kapitel in der Manga-Vorlage und im Anime 74 Folgen umfasst.

Wann kommt One Piece Staffel 2 zu Netflix?

Da sich One Piece Staffel 2 bisher noch nicht auf dem offiziellen Netflix-Plan für 2025 befindet, ist ein Start im aktuellen Jahr zumindest unsicher. Die grundlegenden Dreharbeiten zu Staffel 1 endeten im Sommer 2022, aber erst etwa ein Jahr später erschien die 1. Staffel im Stream. Dementsprechend scheint eine Veröffentlichung im Frühjahr 2026 realistisch.