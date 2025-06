Erstes He-Man-Bild mit neuem Hauptdarsteller ist da und es sieht perfekt aus

Seit beinahe 40 Jahren warten Fantasy-Fans auf einen weiteren He-Man-Realfilm. Jetzt ist der Dreh des neuen Remakes endlich abgeschlossen. Und es gibt ein erstes Bild des Helden.

Muskelberge, blitzende Schwerter, Magier in schwarzen Roben: Masters of the Universe von 1987, der das beliebte He-Man-Franchise fürs Kino adaptierte, war eindeutig ein Kind seiner Zeit. Fast 40 Jahre später soll ein gleichnamiges Remake mit Nicholas Galitzine (Purple Hearts) erscheinen. Jetzt gibt es ein erstes Bild des Fantasy-Helden zu sehen.

He Man-Remake zeigt das perfekte Abbild des Fantasy-Helden

Hauptdarsteller Galitzine enthüllte kürzlich auf Instagram das Ende der Dreharbeiten zum neuen Masters of the Universe-Film und veröffentlichte ein Bild von sich selbst. Dazu schrieb er:

Der Masters of the Universe-Dreh ist beendet. Es war eine Ehre, [...] Adam und He-Man zu spielen. Es war eine Rolle, wie man sie nur einmal im Leben bekommt und ich habe alles in sie hineingesteckt. Ich bin sehr stolz auf den Film, den wir gemacht haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viele Fans zeigen sich in den Kommentaren begeistert, wohl nicht zuletzt aufgrund der Ähnlichkeit zwischen der Fantasy-Figur He-Man und seinem Darsteller Galitzine. Seit seiner letzten größeren Rolle in Als du mich sahst hat der Schauspieler offenbar jede Menge Muskeln zugelegt.

Masters of the Universe entstammt dem gleichnamigen Franchise des Spielzeugherstellers Mattel, das bereits seit den frühen 80er Jahren existiert. Neben der beliebten Animationsserie He-Man – Tal der Macht gilt auch die erste Realfilm-Adaption von 1987 heute als Kult. Dort spielte Dolph Lundgren (The Expendables) den Helden Adam aka He-Man.

Auch interessant:

Die Geschichte von Masters of the Universe dreht sich um den Prinzen Adam, der sich dank seines Zauberschwertes in He-Man verwandeln kann – den mächtigsten Mann des Universums. Mit seinen Kräften und treuen Gefolgsleuten versucht er, den Planeten Eternia vor dem bösen Magier Skeletor (im Remake: Jared Leto) zu bewahren.

Wann kommt der neue He-Man-Realfilm ins Kino?

Einen deutschen Starttermin für Masters of the Universe gibt es bisher nicht, in den US wird der Fantasy-Blockbuster am 5. Juni 2026 in die Kinos kommen.