Erstklassige Thriller-Serie bei Amazon mit Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco: In 3 Tagen startet die Mörder-Story

Nach dem Ende von The Big Bang Theory legt Kaley Cuoco eine neue Thriller-Serie vor. Schon bald startet der schwarzhumorige Reißer bei Amazon Prime. Es lohnt sich!

Als Penny wurde Kaley Cuoco berühmt und holte in 12 Staffeln The Big Bang Theory weit mehr aus der Figur heraus, als anfangs vorstellbar war. Mit dem Ende der Sitcom trat Cuoco die kreative Flucht nach vorn an. Und das bisher äußerst gewinnbringend.

Neustes Beispiel ist ihre überaus kurzweilige Thriller-Serie The Flight Attendant, die Amazon Prime nun endlich nach Deutschland holt. Aber Achtung, hier geht es deutlich blutiger zu als in der Nerd-WG.

Die Vorlage von The Flight Attendant jetzt für weniger als 3 Euro bei Amazon lesen *

Worum geht es in The Flight Attendant bei Amazon Prime?

Kaley Cuocos Rolle in The Flight Attendant bewegt sich in weitaus düsterere Gefilde als in The Big Bang Theory. Ihre Flugbegleiterin Cassie durchzecht die Nächte mit One-Night Stands und kann auch tagsüber nicht vom Alkohol lassen.

Noch mehr zum Streamen: Alle 59 Filme und Serien der Woche bei Amazon Prime

Bisher hat sie damit vor allem sich selbst geschadet, doch nachdem sie eine Nacht mit dem charismatischen Alex (Michiel Huisman aus Game of Thrones) verbringt, wacht sie am nächsten Morgen neben dessen Leiche auf. Warum Alex mit aufgeschlitzter Kehle neben ihr liegt und was in den Stunden zuvor passiert ist, muss Cassie in einem Wettlauf gegen die Zeit rekonstruieren.

Die Serie zeigt The Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco von ihrer schwarzhumorigen Seite

Ausgestattet mit einer zackigen Erzählweise und einer (zumindest in Cassies Vorstellung) überraschend gesprächigen Leiche, entwickelt sich The Flight Attendant in 8 Episoden zum Flughafenschmöker in Serienform.

Was sicher auch daran liegt, dass die Serie von Supernatural-Produzent Steve Yockey auf dem gleichnamigen Roman von Chris Bohjalian basiert. Die auf den ersten Blick allzu bekannte Story gestaltet sich von Folge zu Folge komplexer. Intrigen, falsche Identitäten und Geheimnisse der Vergangenheit kommen zum Vorschein.

© Warner Bros. Television Das Poster für The Flight Attendant

So stellt The Flight Attendant ausgehend von der verhängnisvollen Nacht ein feines, weltumspannendes Ensemble vor, darunter Girls-Star Zosia Mamet als Cassies Freundin Annie und Rosie Perez (Search Party) als Kollegin Megan, die für Cassies Eskapaden eigentlich keine Geduld mehr hat.

Mittendrin steht The Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco, die reichlich Humor in Cassies absturzgefährdetes Leben injizieren darf. Die Lacher von The Flight Attendant fallen dabei deutlich düsterer und erwachsener aus als in TBBT. Cuoco allerdings liegen sie, als hätte sie nie etwas anderes gemacht, als mit einer Leiche in einem thailändischen Hotelbett zurechtzukommen.

Für die schnellen Pointen und Twists der reißerischen Serie ist die quirlig-vielseitige Kaley Cuoco wie geschaffen.

Wann startet The Flight Attendant mit Kaley Cuoco bei Amazon Prime?

Letzte Woche gab Amazon dann endlich den Deutschlandstart von The Flight Attendant bekannt. Bereits am 23. April 2021 erscheint die Serie in Deutschland. Nun fehlt nur noch eine deutsche Auswertung von Cuocos anderer gefeierter Post-TBBT-Serie: Harley Quinn. Bei beiden fungiert die Schauspielerin auch als Produzentin.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhält Moviepilot eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Kaley Cuoco?