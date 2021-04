Einer der besten Superheldenfilme neu bei Amazon Prime: Alle 59 Filme und Serien der Woche

Das Wochenende steht vor der Tür. Auf Amazon Prime haben sich viele neue Filme und Serien angesammelt. Vom Wonder Woman bis Pretty Little Liars ist alles dabei .

Pünktlich zum Wochenende haben wir die neuen Filme und Serien bei Amazon Prime zusammengetragen. Seit unserem letzten Übersichtsartikel sind ein paar tolle Titel dazugekommen. Vor allem ein Film überstrahlt alle anderen Neuzugänge: Wonder Woman.

Neu auf Amazon Prime: Der fantastische Wonder Woman mit Gal Gadot

Nachdem die von Gal Gadot verkörperte Wonder Woman bereits im 2016 erschienen Batman v Superman: Dawn of Justice ihren ersten Auftritt hatte, erzählte Regisseurin Patty Jenkins ein Jahr später die Origin-Story der ikonischen DC-Heldin. Das Ergebnis ist einer der besten Superheldenfilme der letzten Dekade.

Hier könnt ihr den Trailer zu Wonder Woman schauen:

Wonder Woman - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Neu auf Amazon Prime: Doku über den Rassismus im deutschen Fußball

Die Amazon-Original-Doku Schwarze Adler beschäftigt sich mit den Erfahrungen von Schwarzen Fußballspieler*innen in Deutschland. Es ist ein wichtiger Einblick in ein Thema, über das viel zu wenig gesprochen wird. Zu Wort kommt u.a. Erwin Kostedde, der 1974 als erster Schwarzer Spieler der Nationalmannschaft auf dem Platz stand.

Neu auf Amazon Prime: Liebevolle Animationen in Mein Leben als Zucchini

Bei Mein Leben als Zucchini handelt es sich um die Verfilmung des Romans Autobiografie einer Pflaume von Gilles Paris. Der Stop-Motion-Film ist liebevoll gestaltet und erzählt mit aufmerksamen Beobachtungen die Geschichte eines Außenseiters. 2017 wurde der Film für den Oscar als Bester Animationsfilm nominiert.

Neue Filme auf Amazon Prime diese Woche

Neue Serien auf Amazon Prime diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Amazon angekündigt wurden.

Podcast: Die 18 größten Streaming-Highlights im April 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an April-Highlights:

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+, Apple TV+ und TV NOW geprüft und stellen euch die 18 großen Serien-Highlights des Monats vor. Vom Horror-Geniestreich Ash vs. Evil Dead bis hin zur heiß ersehnten Fantasy-Epos Shadow and Bone.

