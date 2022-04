Erstmals als Stream: Einer der besten Horrorfilme 2021 fesselt mit unfassbar gruseliger Idee

Letztes Jahr meldete sich M. Night Shyamalan mit einem neuen Horrorfilm zurück. Old entführt an einen mysteriösen Strand, wo der Tod lauert. Jetzt könnt ihr den Mindfuck erstmals in einer Flatrate streamen.

Nachdem er zuletzt vor allem mit der Horrorserie Servant bei Apple TV+ beschäftigt war, eroberte Regisseur M. Night Shyamalan letztes Jahr im Sommer endlich wieder die große Leinwand. Mit Old verfilmte er die Graphic Novel Sandcastle von Pierre Oscar Lévy und Frederik Peeters. Die wartet mit einer überaus spannenden Prämisse auf. Ein Großteil der Handlung von Old ist an einem Strand angesiedelt, der idyllischer kaum sein könnte: klares Wasser, warmer Sand und ein strahlend blauer Himmel. Wer den Strand besucht, wird von einem perfekten Urlaubsparadies empfangen, das wirkt, als wäre die Zeit stehengeblieben. Es stellt sich jedoch heraus, dass das Gegenteil der Fall ist. Jetzt bei Sky: Old könnt ihr ab sofort bei Sky * schauen. Damit ist M. Night Shyamalans Horrorfilm in Deutschland erstmals bei einem Streaming-Dienst in der Flatrate vertreten. Old bei Sky: Die spannende Prämisse des Horrorfilms Als die Figuren an den Strand gelangen, müssen sie mit Erschrecken feststellen, dass die Zeit hier deutlich schneller vergeht. Eine Stunde entspricht zwei Jahren, sodass aus kleinen Kindern mit einem Wimpernschlag junge Erwachsene werden. Niemand kann dem rasanten Alterungsprozess entkommen – doch was steckt dahinter? Hier könnt ihr den Trailer zu Old schauen: Old - Trailer (Deutsch) HD Obwohl sich in Old die Ereignisse überschlagen, findet Shyamalan viele Momente, um einen Schritt zurückzutreten, um die Geschehnisse aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Old liefert viele schaurige Bilder, versinkt aber ebenso gerne in den nachdenklichen Facetten, die die Ausgangssituation mit sich bringt. Besonders interessant: Shymalan verändert das Ende der Comicvorlage komplett. Dadurch gelangt der Film in seinen letzten Minuten auf eine völlig andere Ebene. Einmal mehr behauptet sich Shyamalan als Meister unerwarteter Wendungen, die alles Vorherige auf den Kopf stellen und uns die Geschichte mit neuen Augen sehen lassen. Zum Weiterlesen: Noch verrückter als die Twists in Old waren die Dreharbeiten

Wie hat euch M. Night Shyamalans Old gefallen?