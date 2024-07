Erstmals bei Netflix: Umstrittenes Sci-Fi-Epos beendet eine der besten Action-Reihen auf verblüffende Weise

Ganz überraschend hat sich ein famoser Science-Fiction-Film ins Netflix-Angebot geschlichen. Ab sofort könnt ihr den vierten Teil der Matrix-Reihe bei dem Streaming-Dienst schauen.

Obwohl Netflix in der Regel sehr fleißig die Filme und Serien ankündigt, die im Lauf der kommenden Wochen und Monate in den Katalog des Streaming-Diensts wandern, gibt es immer wieder überraschende Neuankömmlinge, die zuvor niemand auf dem Schirm hatte. So ist es nun mit dem Finale einer der besten Sci-Fi-Reihen geschehen.

Seit gestern streamt Matrix Resurrections erstmals bei Netflix. Bisher war der Ausnahme-Blockbuster nur bei der Konkurrenz im Abo verfügbar. Jetzt könnt ihr euch das Zeitlupen-Epos bei dem Streaming-Giganten zu Gemüte führen – und zwar zusammen mit den drei vorherigen Teilen der Reihe. Neun Stunden Matrix? Kein Problem!

Sci-Fi-Action neu bei Netflix: Matrix Resurrections ist eine geniale Neuinterpretation der alten Trilogie

Bei Matrix Resurrections handelt es sich um eine späte Fortsetzung der Original-Trilogie, die zwischen 1999 und 2003 ins Kino kam. Der vierte Teil eroberte erst 2021 die große Leinwand und entpuppte sich aus Meta-Kommentar auf das gesamte Franchise sowie seinen Stellenwert in der Popkulturgeschichte – ein wahrlich ungewöhnlicher Film.

Hier könnt ihr den Trailer zu Matrix Resurrections schauen:

Matrix Resurrections - Trailer 2 (Deutsch) HD

Zwischen Remix und Neuinterpretation hat Regisseurin Lilly Wachowski eine unerwartete wie verblüffende Fortführung der Sci-Fi-Saga rund um Neo und Trinity geschaffen. Ohne die zwei wichtigsten Stars der Reihe wäre das nicht möglich gewesen. Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss tragen diesen Film auf ihren Schultern.

Erwartet also keine klassische Fortsetzung, sondern ein Werk, das den Matrix-Mythos auseinandernimmt und zu etwas Neuem zusammensetzt. Obwohl Matrix Resurrections sogar einzelne Szenen aus dem Original im Detail nachstellt, schlägt der Film ab einem gewissen Punkt unerschrocken seinen eigenen Weg ein.

Wie geht die Sci-Fi-Reihe weiter? Neuer Matrix-Film ist geplant, aber es gibt ein großes Fragezeichen

An den Kinokassen war Matrix Resurrections leider kein großer Erfolg. Bei einem Budget von 190 Millionen US-Dollar konnte der Film nur 159 Millionen US-Dollar einspielen (via The Numbers ), was ihn zu einem Flop macht. Die Reihe, wie wir sie kennen, scheint an diesem Punkt zu Ende zu sein. Gestorben ist die Marke aber noch nicht.

Warner hat die Arbeit an einem neuen Matrix-Film in die Wege geleitet. Wie sich dieser in die bestehende Kontinuität einordnet, ist unklar. Fest steht nur, dass Lilly Wachowski nicht auf dem Regiestuhl zurückkehrt. Damit endet eine Ära. Stattdessen übernimmt Cabin in the Woods-Mastermind Drew Goddard die Inszenierung des Films.