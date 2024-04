Sci-Fi-Sensation: Matrix 5 kommt, aber es gibt eine große Änderung

Drei Jahre nach dem letzten Sci-Fi-Abenteuer mit Keanu Reeves ist ein neuer Matrix-Film in Arbeit. Lest hier, was über Matrix 5 bekannt ist.

Matrix mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss ist einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten. Die drei Fortsetzungen der Reihe werden hingegen kontrovers diskutiert. Nach dem letzten Film schien die Geschichte von Neo, Trinity und ihren Maschinen-Gegnern beerdigt. Doch nun kommt überraschend Leben in die Sci-Fi-Reihe. Matrix 5 ist in Arbeit. Das ist über Matrix 5 bekannt Das Studio hat den neuen Matrix-Film offiziell angekündigt, wie der Hollywood Reporter meldet. Hinter den Kulissen wird es aber eine große Veränderung geben. Denn bei allen bisherigen Matrix-Filmen waren die Wachowskis in irgendeiner Form kreativ führend. Lana und Lilly Wachowski haben die erste Trilogie zusammen gestemmt, während Matrix Resurrections von Lana in Alleinregie gedreht wurde. Matrix 5 hat einen neuen kreativen Kopf und der heißt Drew Goddard.

Warner Bros. Matrix Resurrections Goddard machte sich als Autor bei Buffy, Lost und Cloverfield einen Namen und lieferte mit The Cabin in the Woods sein Regie-Debüt ab. Seine zweite Regie-Arbeit war Bad Times at the El Royale. Beim neuen Matrix-Film wird er als Regisseur und Autor fungieren. Lana Wachowski wird nur noch als Ausführende Produzentin an dem Science-Fiction-Projekt beteiligt sein. Ein Statement von den Wachowskis gibt es zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht. Der Sci-Fi-Film wird eine "einzigartige Perspektive" bieten Informationen zur Handlung gibt es noch nicht. Von Seiten Warners heißt es, dass Goddard die Idee für einen neuen Film gepitcht habe. Und weiter: Er werde "die Anfänge von Lana und Lilly vor über 25 Jahren ehren und gleichzeitig eine einzigartige Perspektive bieten, die auf seiner eigenen Liebe zur Serie und zu den Figuren beruht." Auffällig ist der Bezug auf den ersten Film in dem Statement. Alles sieht danach aus, als handele es sich nicht um eine direkte Fortsetzung der Reihe. Eine offizielle Synopsis wurde aber noch nicht veröffentlicht. Bisher sind drei Filme über die Abenteuer von Neo (Keanu Reeves) unter der Leitung von Lilly und/oder Lana Wachowski entstanden: Matrix (1999)

Matrix Reloaded (2003)



Matrix Revolutions (2003)



Matrix Resurrections (2021)

Wann kommt der neue Matrix-Film ins Kino und spielt Keanu Reeves mit? Matrix 5 hat noch keinen Starttermin. Ebenso ist unklar, ob Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne oder andere Cast-Mitglieder zurückkehren werden. Informationen zur Besetzung von Matrix 5 dürften in den nächsten Monaten bekannt werden, je nachdem, wie weit die Entwicklung des Drehbuchs vorangeschritten ist.