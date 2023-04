Erstmals im Streaming-Abo: Der beste Sci-Fi-Horror 2022, der mit genialer Geschichte bis zur letzten Sekunde überrascht

Ab heute könnt ihr den grandiosen Science-Fiction-Horror-Filme Nope von Jordan Peele erstmals in Deutschland bei einem Streaming-Dienst in der Flatrate streamen.

Lange Zeit stand Jordan Peele als Schauspieler und Comedy-Star vor der Kamera. Mit seinem Regiedebüt, Get Out, änderte sich das jedoch. Peele hat sich in den vergangenen Jahren als Filmemacher neu erfunden. Besonders fasziniert ist er von zwei Genres: Horror und Science-Fiction. In Nope führt er beide meisterhaft zusammen.

Nope startete letztes Jahr im Sommer in den deutschen Kinos und entpuppte sich als einer der originellsten Filme der vergangenen Blockbuster-Saison. Nun ist er erstmals bei einem hiesigen Streaming-Dienst in der Flatrate erschienen. Bei WOW, dem Streaming-Dienst aus dem Hause Sky, könnt ihr Nope ab sofort in voller Länge schauen.

Sci-Fi-Horror: Nope ist einer der aufregendsten Blockbuster der vergangenen Jahre

Die Geschichte von Nope dreht sich um OJ (Daniel Kaluuya) und Emerald Haywood (Keke Palmer). Sie sind die Erben einer Pferderanch außerhalb von Los Angeles, die früher oft in Hollywood-Produktionen involviert war. Inzwischen setzt die Traumfabrik aber auf CGI-Pferde, was die Haywoods in eine finanziell knifflige Situation bringt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Nope schauen:

Nope - Trailer (Deutsch) HD

Schon bald stoßen OJ und Emerald allerdings auf eine andere Attraktion, die nicht einmal Hollywood in seinem größten Blockbuster zeigen kann: Alles deutet darauf hin, dass sich ein UFO in den Wolken über ihrer Ranch versteckt. Fortan versuchen sie, die unheimliche Begegnung der dritten Art mit der Kamera einzufangen.

Nope ist somit ein Film über das Kino selbst. Peele inszeniert ein großes Spektakel und hinterfragt es gleichzeitig. Sein Streifzug durch Hollywood greift nicht nur Sci-Fi- und Horrorelemente auf. In Nope schlummert ebenfalls ein moderner Western und ein extrem spannender Mysterythriller, der bis zur letzten Sekunde fesselt.

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.