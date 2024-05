Erstmals im Streaming-Abo: Eine der berühmtesten Abenteuergeschichten aller Zeiten richtig gut neu aufgelegt

Manchmal ist es der klügste Ansatz, eine bekannte Abenteuer-Geschichte tatsächlich nicht neu zu erfinden, sondern es schlicht zu halten. Denn manche Helden brauchen kein übertriebenes Spektakel.

Es ist eine Geschichte, die in Hollywood nacherzählt wird, seit es Bewegtbild gibt. Und zwar in wirklich, wirklich allen nur erdenklichen Versionen. Auch als Barbie-Film und mit Mickey Mouse und seinen Freunden. Man sollte fast meinen, mit diesem Stoff kann man nichts Spannendes mehr anstellen. Und dann kehrt eine Adaption einfach mal zu den Wurzeln zurück und schafft das doch.

Wer beim Stichwort "Mantel und Degen" nicht an die Drei Musketiere denkt, hat vermutlich so einige Generationen von Hollywoodfilmen verschlafen. Doch selbst, wer alle Adaptionen von Alexandre Dumas’ Klassiker kennt, wird mit der neuesten, ausnahmsweise nicht in Hollywood entstandenen Auflage Die Drei Musketiere: D'Artagnan Spaß haben. Die gibt es ab heute bei Sky zu streamen.

Streaming-Tipp: In Die Drei Musketiere – D’Artagnan beginnt ein Kampf um Ehre, Gerechtigkeit und das Schicksal Frankreichs

Charles D’Artagnan (François Civil) träumt seit Kindertagen davon, seinem König als Musketier zu dienen. Auf dem Weg nach Paris und zum Hauptquartier dieser mutigen Kämpfer handelt er sich allerdings einigen Ärger ein. Er wird Zeuge bei einem Mord, was ihn fast das Leben kostet. Und in Paris angekommen beleidigt er nacheinander so effektiv drei Fremde, dass die ihn zum Duell auf Leben und Tod fordern.

Constantin Film / 2023 - CHAPTER2 - PATHE FILMS - M6 FILMS - Julien Panié D'Artagnan und die Drei Musketiere

Diese drei Männer entpuppen sich schließlich als niemand Geringeres als die legendären drei Musketiere Athos (Vincent Cassel), Porthos (Pio Marmaï) und Aramis (Romain Duris). Doch über eine Keilerei mit gemeinsamen Widersachern schließen die vier schnell Freundschaft. Das ist auch gut so, denn schon bald benötigt Königin Anne (Vicky Krieps) ihre Hilfe.

Das Schicksal des ohnehin schon gespaltenen Frankreichs steht auf dem Spiel, denn Anne ist in ein von Feinden der Krone inszeniertes Komplott hineingestolpert – die Fäden zieht unter anderem die geheimnisvolle Milady de Winter (Eva Green). Als dann auch noch Athos ein Mord angehängt werden soll, müssen die Musketiere alle Register ziehen, um eine absolute Katastrophe zu verhindern.



Der Abenteuerfilm ist eine simple, aber geniale Neuauflage, die Lust auf die Fortsetzung macht



Es ist eine Weile her, dass es eine wirklich sehenswerte Musketier-Produktion gab, die nicht in amerikanischen oder britischen Händen lag. Doch die Rückkehr zu ihren Wurzeln tut den Dreien (nein, Vieren) mehr als gut. Hier gibt es kein überzogenes Luftschiff-Spektakel wie in Paul W.S. Andersons Die drei Musketiere, keine Cartoon-Versionen.

Das heißt natürlich nicht, dass der Abenteuerfilm keine Schauwerte bietet. Doch der Fokus liegt nun auf klarer, bodenständiger, gut choreografierter Action und atemberaubenden, aber realistischen Kampfsequenzen. Jederzeit ist klar, was passiert, und das sieht auch noch verdammt gut aus. Hinzu kommen Elemente wie Detektivarbeit und D’Artagnans charmant inszenierte Liebesgeschichte, um alles ein wenig aufzulockern.

Constantin Film / 2023 - CHAPTER2 - PATHE FILMS - M6 FILMS - Julien Panié Eva Green als Milady in Die Drei Musketiere: D'Artagnan

Sämtliche Darsteller sind mit sichtlicher Leidenschaft für ihr Heimatepos dabei, gerade François Civil besticht als passionierter Jungspund. Die Chemie zwischen den vier Musketieren ist von einer für die Zeit realistischen Härte, aber auch freundschaftlicher Wärme und augenzwinkerndem Humor geprägt, die sie uns schnell ans Herz wachsen lässt. Und Eva Green? Eva Green ist wie immer einfach genial.

So genial, dass bereits ein zweiter Teil der Musketier-Saga erschien: Die Drei Musketiere: Milady, der den in Teil 1 eröffneten Konflikt weiterführt und noch mehr Action, mehr Abenteuer und politische Intrigen und einfach mehr Musketiere verspricht.

Wer nun mit The Three Musketeers: D’Artagnan in dieses Abenteuer einsteigen will, kann das ab jetzt auf Sky tun.



