Erstmals im Streaming-Abo: Geheimtipp mit Sohn einer verstorbenen Schauspiellegende ist einer der besten Filme des Jahres

Mit Licorice Pizza hat Meisterregisseur Paul Thomas Anderson einen der besten Filme des Jahres geschaffen. Berührend ist er gleich auf mehreren Ebenen.

Anfang des Jahres startete mit Licorice Pizza ein ganz besonderer Film in den Kinos, der gleich in drei wichtigen Kategorien für den Oscars nominiert war: Bester Film, Beste Regie und Bestes Originaldrehbuch. Obwohl er keine der goldenen Statuen gewinnen konnte, steht für uns fest: Licorice Pizza ist einer der besten Filme 2022.

Das von Paul Thomas Anderson inszenierte Werk entführt in die 1970er Jahre und erzählt eine ungewöhnliche Liebesgeschichte: Der 15-jährige Gary Valentine (Cooper Hoffman), der es schon in jungen Jahren zum Schauspielstar und Kleinunternehmer geschafft hat, verliebt sich in die zehn Jahre ältere Alana Kane (Alana Haim).

Paul Thomas Andersons neues Meisterwerk: Licorice Pizza mit Alana Haim und Cooper Hoffman

Anderson hat einen mitreißende Coming-of-Age-Film geschaffen, die hingebungsvoll mit dem Zeitgeist der 1970er Jahre spielt, sowohl auf inhaltlicher als auch visueller und tonaler Ebene. Besonders macht Licorice Pizza jedoch etwas anderes: das Casting von Alana Haim und Cooper Hoffman in den Hauptrollen.

Alana Haim ist ein Mitglied der Pop-Rock-Band Haim, für die Anderson schon mehrere Musikvideos gedreht hat. In Licorice Pizza gibt sie ihr Schauspieldebüt und überzeugt auf ganzer Linie. Auch Cooper Hoffman ist ein Schauspieldebütant – und noch viel mehr: Er ist der Sohn des verstorbenen Schauspielers Philip Seymour Hoffman.

Philip Seymour Hoffman und Paul Thomas Anderson haben insgesamt fünf gemeinsame Kinofilme umgesetzt und bildeten damit gewissermaßen eine Filmfamilie. Dass Cooper Hoffman nun nach dem Tod seines Vaters in dem sehr persönlichen Licorice Pizza von Anderson die Hauptrolle spielt, ist eine zutiefst berührende Geste.

