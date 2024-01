Erstmals im Streaming-Abo: Katastrophaler Sylvester Stallone-Mist ist eine Beleidigung für jeden Action-Fan

Nach dem miserablen The Expendables 3 war der neue Teil von Sylvester Stallones Actionreihe sogar noch schlechter. Ihr könnt The Expendables 4 jetzt im Abo streamen oder lieber andere schöne Dinge mit eurem Leben anfangen.

Nach The Expendables 3 konnte die Actionreihe mit Sylvester Stallone, Jason Statham & Co. eigentlich nicht noch tiefer sinken. Die Fortsetzung von 2014 war mit zahmerer, blutleerer Action und austauschbaren Jungstars neben den alten Action-Legenden ein Fehlschlag, den Sly selbst nicht wiederholen wollte.

The Expendables 4 startet letztes Jahr dann wieder mit härterer FSK-18-Freigabe im Kino, doch damit ist schon alles Positive zu dem Film gesagt. Die aktuelle Fortsetzung könnt ihr ab sofort erstmals im Abo von Skys Streaming-Dienst WOW * schauen. Es gibt aber keinen Grund, warum ihr das tun solltet.

The Expendables 4 ist eine hässliche Action-Frechheit

Wie die Action-Fortsetzung auf ein angebliches Budget von 100 Millionen Dollar gekommen sein soll, ist eines der größten Mysterien von The Expendables 4. Der Film sieht aus wie billigster VoD-Schrott mit höchstens einem Bruchteil der angeblichen Kosten.

Die schlechten CGI-Effekte und peinlichen Greenscreen-Kulissen sind in einem Hollywood-Blockbuster aus dem Jahr 2023 normalerweise unvorstellbar und es ist unfassbar, dass der Actioner so unfertig wirkend überhaupt in die Kinos gelassen wurde.

Action-Stars in The Expendables 4? Guter Witz

Gut möglich, dass viel Geld des The Expendables 4-Budgets für die Gagen der Stars draufgegangen ist, doch von denen sind auch nicht mehr viele übrig geblieben. Dolph Lundgren und Randy Couture spielen ihre kleinen Parts so unmotiviert und gelangweilt herunter, dass man sich fragt, ob sie mit dem Rest des Casts überhaupt am Set waren.

Stallone wird als Anführer des Expendables-Teams nach ungefähr 10 Minuten direkt aus dem Film entfernt, was von der Story dann nicht einmal konsequent durchgezogen wird. Falls ihr euch The Expendables 4 doch noch anschauen wollt, was ihr wie schon erwähnt auf keinen Fall machen solltet, wollen wir euch diese hanebüchene "Überraschung" aber zumindest nicht vorher schon "ruinieren".

Stattdessen präsentiert der Film neue Teammitglieder wie Curtis '50 Cent' Jackson und Jacob Scipio, die keinen einzigen bleibenden Eindruck hinterlassen. Megan Fox ist da noch der prominenteste Neuzugang und wurde im Vorfeld als neue Anführerin der Truppe geteast. Im Film wird sie dann aber überwiegend auf einen kratzbürstigen Spielball für Jason Stathams Lee Christmas reduziert.

Laut Box Office Mojo hat der vierte Teil der Actionreihe weltweit lächerliche 37 Millionen Dollar eingespielt. Damit gilt er längst offiziell als eines der größten Desaster in Sylvester Stallones Karriere. Es gibt doch noch etwas Gutes an The Expendables 4.

