Erstmals im Streaming-Abo: Überwältigend schöner Sci-Fi-Film mit Scarlett Johansson, für den extra eine Stadt in die Wüste gebaut wurde

Wes Anderson ist als Regisseur für seinen exzentrischen Stil und stimmungsvolle Farbgebung bekannt. Die Retro-Optik macht seine neuste Sci-Fi-Tragikomödie mit Scarlett Johansson zu einem sehenswerten Ausnahmefilm. Jetzt im Abo streamen!

Wes Andersons Regiestil ist einzigartig. Die Mischung aus schrulliger Künstlichkeit und trockenen Dialogen gibt den Filmen etwas ganz Besonderes. Auch für seinen neusten Film Asteroid City hat Anderson eine ganze Reihe an A-Liga-Schauspieler:innen rund um Scarlett Johansson dazu gebracht, seine exzentrischen Visionen zur Realität zu machen. Dafür wurde eigens eine ganze Stadt gebaut.

Die Sci-Fi-Komödie ist ab dem 2. März 2024 erstmals in Deutschland im Abo zu streamen – bei WOW.

Wunderschöne Sci-Fi im Stream: Asteroid City ist ein Theaterstück im Fernseher im Film

Darum geht’s: Asteroid City wird auf mehreren Ebenen erzählt. Die Rahmenhandlung bildet eine TV-Show, in der ein Moderator (Bryan Cranston) von dem Theaterstück Asteroid City erzählt. Geschrieben wurde das Stück von dem fiktiven Autor Conrad Earp (Edward Norton). Eine Erzählebene darunter wird die Entstehungsgeschichte des Bühnenstücks gezeigt.

Das Theaterstück selbst ist in quietschbunten Farben gehalten, die gemeinsam mit der Kulisse die 1950er Jahre greifbar machen. Darin treffen Kriegsfotojournalist Augie Steenbeck (Jason Schwartzmann) und die berühmte Schauspielerin Midge Campbell (Scarlett Johansson) aufeinander. Beide sind aufgrund eines Junior-Stargazer-Kongresses, an dem ihre Kinder teilnehmen, in Asteroid City.

Den Namen hat die Stadt einem Meteoriten zu verdanken, der an dieser Stelle auf die Erde gefallen ist. Als ein außerirdisches Raumschiff während des Kongresses über dem Krater erscheint, geraten die Dinge schnell außer Kontrolle.

Asteroid City wurde als wundervolle Kulisse aus der Wüste gestampft

Die Kombination aus Andersons Deadpan-Humor und seinen bunten wie symmetrischen Bildern kommt bei Asteroid City besonders gut zur Geltung. Immerhin wurde die Kulisse eigens für den Film in der Nähe von Madrid zusammen geklöppelt. Die Region in der Mitte von Spanien ist wüstenähnlich und bietet damit den perfekten Hintergrund für das Set, schreibt Focus Features .

Universal Pictures International Germany GmbH Für Asteroid City wurde eine bunte Stadt mit 50s Flair gebaut.

Hinzu kommen sämtliche bunte Farben aus der Pastellpalette, die das Feeling der Heile-Welt-Fassade der 50er in Amerika perfekt einfangen. Als Dank winkten dafür zahlreiche Nominierungen für Kamera, Szenenbild und Kostüme. Auch die Schauspieler:innen wurden mehrfach nominiert, allen voran Scarlett Johansson. Nicht nur ich, auch die Kritiker:innen zeigten sich dem Film weitgehend zugeneigt. 74 Prozent positive Bewertung gab es zum Beispiel bei RottenTomatoes . Und auch 74 von 100 möglichen Punkten weist der Metascore bei Metacritic auf.

Mehr zum Thema Film:

Wes Anderson versammelt einmal mehr ein voluminöses Star-Aufgebot

Wer einen unwissenden Blick in den Film wirft, könnte meinen, dass sich ein Großteil der Schauspielriege Hollywoods gemeinsam einen 50er Jahre Urlaub gönnt. An jeder Ecke des Städtchens stehen die Stars und spielen ihre Rollen, dass das Zusehen eine wahre Freude ist.

Universal Pictures International Germany GmbH Bis in die kleinen Nebenrollen ist Asteroid City mit Stars besetzt

Neben Stars wie Scarlett Johansson und Jason Schwartzman geben sich auch Willem Dafoe, Adrien Brody, Edward Norton, Tilda Swinton, Tony Revolori, Bryan Cranston und Margot Robbie die Ehre. Damit hat Wes Anderson es mal wieder geschafft, ein unglaubliches Star-Aufgebot vor die Kamera zu zerren, das in einer farbenfrohen Kulisse um die Wette spielt.

Wer Asteroid City letztes Jahr im Kino verpasst hat, kann den Film jetzt erstmals in Deutschland streamen bei WOW.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.