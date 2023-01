Erstmals im Streaming-Abo: Wilde Mischung aus Tarantino und Kingsman überrascht mit ständig neuen Twists

Vor rund einem Jahr feierte der clevere Gangsterfilm The Outfit seine Premiere bei der Berlinale. Nun ist die Mischung aus Tarantino und Kingsman erstmals im Streaming-Abo bei Wow zu sehen.

The Outfit gehört zu den Filmen, die sehr leicht zu übersehen sind. Kein großes Franchise, kein sich über längere Zeit aufbauender Hype: Obwohl das Regiedebüt von Graham Moore, der für sein Drehbuch zu The Imitation Game mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, letztes Jahr auf der Berlinale seine Premiere feierte, hat es in den darauffolgenden Monaten nie die Aufmerksamkeit erhalten, die es verdient.

Bei The Outfit haben wir es mit einem Gangsterfilm zu tun, der in Form eines 105-minütigen Kammerspiels aufgezogen ist und sich dabei zwischen Quentin Tarantinos Reservoir Dogs und den Kingsman-Filmen bewegt. Auf engstem Raum kommen mehrere zwielichtige Figuren zusammen und zetteln in nobler Umgebung einen Kleinkrieg an. The Outfit wird mit jeder Szene nervenaufreibender.

The Outfit: Wenn sich Tarantinos Reservoir Dogs in der Maßschneiderei Kingsman einfinden

Die Geschichte entführt uns ins Chicago des Jahres 1956. Hier lebt der sorgfältige Schneider Leonard (Mark Rylance) und führt einen kleinen Anzugladen, bei dem die Qualität und nicht die Quantität im Vordergrund steht. Eigentlich kommt er aus London. In der legendären Savile Row hat er die besten Anzüge gefertigt. Kaum hat er sein neues Geschäft in Chicago etabliert, stehen verfeindete Gangsterbanden vor der Tür.

Die gesamte Handlung des Films spielt sich in einer schicksalhaften Nacht ab, in eine illustre Runde an Gangstern Leonards Laden betreten. Sie kommen, um Geschäfts abzuwickeln, um sich zu verstecken oder um zu töten. Mit seiner ruhigen Art versucht der Schneider, die Situation unter Kontrolle zu halten. Doch nach und nach steht immer mehr auf dem Spiel – und Leonard versinkt tief im Kreis der Kriminellen.

Man merkt eindeutig, dass dieser Film in erster Linie als Drehbuch gedacht wurde. Die Dialoge sitzen, die Twists sind gekonnt platziert. Moores Inszenierung dagegen wirkt auf den ersten Blick schlicht und unauffällig. Dennoch ist es faszinierend, wie er im Lauf des Films Leonards Laden erforscht, der sich trotz seiner überschaubaren Größe in ein Labyrinth verwandelt, durch das die Figuren jagen.

Das stärkste Argument für The Outfit ist allerdings weder Buch noch Regie. Triumphieren kann hier vor allem einer: Hauptdarsteller Mark Rylance. Er trägt den gesamten Film auf seinen Schultern und liefert eine durchdachte Performance ab, von der man keine Sekunde verpassen will. Besonders spannend ist, wie er mit Leonard einen bescheidenden Gentleman in einer rabiaten Gangsterumgebung zum Leben erweckt.

