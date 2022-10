Erstmals ohne Sylvester Stallone: Rocky-Spin-off Creed 3 schickt 2 Marvel-Stars in den Ring & hier ist der erste Trailer

Rocky geht weiter, aber ohne Sylvester Stallone. Der erste Trailer zu Creed 3 verrät die Handlung des Boxfilms. Zwei muskelbepackte Marvel-Stars werden gegeneinander antreten.

Nach etlichen Rocky-Teilen hängte Sylvester Stallone im Jahr 2015 die Boxhandschuhe an den Nagel. In Creed agierte er nur noch als Mentor für den neuen Star Michael B. Jordan. Für Creed 2 kehrte er 3 Jahre später nochmal zurück. Jetzt ist aber endgültig Schluss. Creed 3 muss ohne den Altmeister auskommen.

Marvel-Star Michael B. Jordan (Black Panther) spielte in der Fortsetzung abermals die Hauptrolle des Adonis Creed und führt hier erstmals Regie. Als Gegner suchte er sich: Jonathan Majors. Den kennt ihr vielleicht aus Disney+-Serie Loki, wo er als neuer MCU-Bösewicht Kang eingeführt wurde. In Creed 3 treten also Killmonger aus Black Panther und Kang gegeneinander an. Ein explosives Duell, das von einer simplen, aber effektiven Geschichte gestützt wird.

Schaut hier den ersten Trailer zu Creed 3

CREED III Official Trailer

Wann startet Creed 3?

Am 2. März 2023 startet das Box-Drama Creed 3 in den Kinos. Ob es noch einen weiteren Teil geben wird, ist nicht klar. Allerdings befindet sich ein Drago-Spin-off in Entwicklung.

Worum geht es in Creed 3?

Im Trailer sehen wir, wie Adonis aus heiterem Himmel auf einen alten Freund trifft. Er erkennt ihn zunächst nicht. Damian (Majors) verbrachte 18 Jahre im Knast, wo er sich nach eigener Aussage fit hielt. Zunächst scheinen sich die ehemaligen Jugendfreunde zu verstehen, dann verdüstert sich die Stimmung und wird feindseliger. Scheinbar gibt es böses Blut zwischen den Männern. Im Film wird es wohl auf ein emotionales Duell zwischen Damian und Adonis hinauslaufen. Das wäre Rocky-Melodrama in Reinform.`

