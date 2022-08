Sylvester Stallone schäumt vor Wut über neuen Rocky-Film und entschuldigt sich bei den Fans

Das Rocky-Franchise soll um ein Drago-Spin-off ausgebaut werden. Sylvester Stallone, der Star der Reihe, ist alles andere als erfreut darüber und schreckt nicht vor harten Worten zurück.

Vor wenigen Tagen erreichte uns die Meldung, dass sich ein neuer Film im Rocky-Franchise in Arbeit befindet. Nachdem Sylvester Stallone in den Creed-Filmen den Staffelstab an Michael B. Jordan weitergegeben hat, soll nun die Geschichte von Drago erzählt werden, der ins Rocky IV von Dolph Lundgren gespielt wurde.

Wie sich herausstellt, wusste Stallone von dem Projekt nichts. Auf Instagram macht der Schauspieler und Regisseur seinem Ärger Luft. Seine Kritik richtet sich vor allem an Produzent Irwin Winkler, der Stallones Meinung nach die Marke hinter seinem ausbeutet, obwohl er derjenige ist, der sie geschaffen hat.

Rocky-Ableger über Drago: Sylvester Stallone ist richtig wütend über das neue Spin-off

Stallone, der das Drehbuch zum ersten Rocky-Film schrieb, hat Winklers Umgang mit der Marke schon mehrmals kritisiert. Jetzt findet er weitere drastische Worte.

Ein weiterer Herzensbrecher ... habe das gerade herausgefunden ... schon wieder nagt dieser lächerliche 94-jährige Produzent und seine idiotischen nutzlosen Geierkinder, Charles und David, an den Knochen einer anderen wunderbaren Figur, die ich geschaffen habe, ohne es mir überhaupt zu sagen.

Stallone wollte nie, dass das Rocky-Vermächtnis so aussieht.

Ich entschuldige mich bei den Fans dafür. Ich wollte nie, dass die Rocky-Figuren von dieses Parasiten ausgebeutet werden. Ich habe nichts als Respekt für Dolph [Lundgren], aber ich wünschte, er hätte mir erzählt, was hinter meinem Rücken vorgeht.

In einem weiteren Instagram -Post legt Stallone nach und bezeichnet Winkler als den "meist gehassten, untalentiertesten und erbärmlichsten Produzenten" in Hollywood. MGM, das Studio, bei dem sich der Drago-Film in Entwicklung befindet, hat sich bisher nicht zu dem Konflikt geäußert.

