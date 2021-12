Bei Amazon Prime sind in den letzten Tagen mehrere neue Filme und Serien eingetroffen. Wir stellen euch die Highlights in unserer Übersicht zum Wochenende vor.

Zum Start ins Wochenende haben wir euch die wichtigsten Neustarts bei Amazon Prime zusammengetragen. 27 neue Filme und Serien sind in den vergangenen Tagen bei dem Streaming-Dienst eingetrudelt. Für alle, die nicht wissen, was sie schauen sollen, haben wir drei Filmempfehlungen herausgepickt.

Neu bei Amazon Prime: Der großartige Wonder Woman mit Gal Gadot

Bei DC ging es in den vergangenen Jahren sehr chaotisch zu. Einige geplante Comicverfilmungen scheiterten bereits, bevor es überhaupt in die heiße Produktionsphase ging. Mit dem von Patty Jenkins inszenierten Wonder Woman * lieferte der Comic-Gigant dafür einen mitreißenden Action-Blockbuster ab, der auch vier Jahre nach seinem Kinostart nichts von seiner Strahlkraft verloren hat.

Neu bei Amazon Prime: Der verkannte Fantasy-Blockbuster Pan

Pan *, der die Origin-Story von Peter Pan erzählt, war 2015 ein großer Flop. Bei einem Budget von 150 Millionen US-Dollar spielte der Film weltweit nur 128 Millionen US-Dollar ein. Trotzdem ist der ausgelassene Fantasyfilm von Abbitte-Regisseur Joe Wright nicht zu unterschätzen: Er wartet mit aufregender Abenteuer-Action auf und schenkt uns ein Smells Like Teen Spirit-Cover von Hugh Jackman als Pirat Blackbeard.

Pan - Trailer (Deutsch) HD

Neu bei Amazon Prime: Die amüsante Stummfilmkomödie Sherlock Jr.

Nicht nur das moderne Blockbuster-Kino kann diese Woche bei Amazon Prime glänzen. Frisch bei dem Streaming-Dienst eingetroffen ist auch die Stummfilmkomödie Sherlock Jr. * von und mit Buster Keaton. Wer noch nie mit Keaton in Berührung gekommen ist, erfährt hier in 45 Minuten alles, was sein Schaffen so grandios machen.

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Amazon angekündigt wurden.

Podcast: Die besten Serienstarts im Dezember 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Dezember bei Netflix, Amazon und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber.

Ob Serien-Rückkehrer wie The Witcher und Cobra Kai, das Finale des Sci-Fi-Epos The Expanse, das heißerwartete Sex and the City-Revival oder die neue Star Wars-Serie über Boba Fett: Wir stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.

