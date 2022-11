Es gibt ein alternatives The Walking Dead-Ende – und wir wissen sogar, was darin passiert

Das The Walking Dead-Finale bringt zwei Fanlieblinge zurück. Eigentlich war aber ein anderes Ende mit einem Zeitsprung von knapp 15 Jahren geplant.

Die The Walking Dead-Mutterserie ist kürzlich mit einem fesselnden Finale zu Ende gegangen. Am Ende kehren zwei absolute Fan-Lieblinge der Horrorserie endlich zurück. Doch ursprünglich wurde ein ganz anderes Finale mit einem großen Zeitsprung gedreht. Und das werden wir hoffentlich auch noch zu sehen bekommen.

Was passiert im alternativen The Walking Dead-Ende und wann wird es veröffentlicht?

Von dem alternativen Ende berichtet Insider . Laut Quellen macht das Finale der 11. Staffel einen Zeitsprung von etwa 15 Jahren. Dann werden die erwachsenen Versionen von Rick Grimes Jr. (Antony Azor), Gracie (Anabelle Holloway) und anderen Kindern gezeigt, die auf der Suche nach weiteren Überlebenden sind. Wie sein Vater in der allerersten Folge der Serie spricht Rick dabei in ein Funkgerät und sagt:

Wenn ihr mich hören könnt, antwortet bitte. Hier ist Rick Grimes.

Der Moment endet mit dem "Hallo?" eines antwortenden Überlebenden. Diese Originalversion ist näher an der Comic-Vorlage, die ebenfalls auf einem großen Zeitsprung abschließt. Regisseur Greg Nicotero drehte die Sequenz zwar, schnitt sie am Ende aber raus. Seiner Meinung nach hätte sie sich nicht gut mit den Szenen des Finales vertragen, in denen Rick Grimes (Andrew Lincoln) zu The Walking Dead zurückkehrt.

Da das alternative Ende aber tatsächlich gefilmt wurde, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit auch irgendwann zu sehen. Wenn die Blu-ray zur 11. Staffel The Walking Dead erscheint, könnte die B-Version des Finales zu den Extras gehören. Wir rechnen allerdings nicht vor Mitte 2023 mit der Veröffentlichung.

