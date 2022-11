Rick Grimes im The Walking Dead-Finale: Kehrt Andrew Lincoln am Ende zurück oder nicht?

Nach 11 Staffeln ist The Walking Dead jetzt mit dem Serienfinale beendet worden. Wir erklären allen Neugierigen, ob Andrew Lincoln als Rick Grimes für den großen Abschluss zurückgekehrt ist.

Nach 11 Staffeln, 12 Jahren und 177 Folgen wurde The Walking Dead jetzt mit dem großen Serienfinale Rest in Peace beendet. Viele Fans der ersten Stunde haben sich natürlich vor allem gefragt, ob Rick Grimes (Andrew Lincoln) nach seinem Ausstieg in Staffel 9 zurückkehren würde.



Wer die Serie schon aufgegeben hat oder jetzt nur wissen will, ob Rick im Finale auftaucht, erfährt hier jetzt die Antwort. Es folgen natürlich Spoiler zum The Walking Dead-Serienfinale.

Schaut hier noch einen Trailer zum The Walking Dead-Serienfinale:

The Walking Dead - S11 Finale Trailer (Deutsche UT) HD

So bringt The Walking Dead Rick Grimes im Serienfinale zurück

Die kurze Antwort zuerst: Ja, Rick Grimes taucht in der finalen The Walking Dead-Folge wieder auf. Am Ende der Episode folgt ein fünfminütiger Epilog, der unter anderem auch Rick und Michonne (Danai Gurira) nochmal zeigt.

Nachdem er in Staffel 9 schwer verletzt von einem Helikopter abtransportiert wurde, ist Rick im Serienfinale ohne Schuhe sowie mit einer Jacke des CRM (Civic Republic Military) zu sehen. Um zu vermeiden, dass seine Schuhe, sein Tagebuch und sein Handy konfisziert werden, packt er alle Gegenstände in einen Rucksack und wirft ihn auf ein Boot. Dann ist zu hören, wie sich erneut ein Helikopter nähert, während der geflüchtete Rick aufgefordert wird, sich zu ergeben.

© AMC Rick Grimes im The Walking Dead-Finale

Parallel dazu ist auch zu sehen, wie Michonne mit genau diesem Rucksack auf einem Pferd unterwegs ist. Anscheinend befindet sie sich auf dem Weg zu Rick. Aus dem Off sind als Begleitung der Szenen von beiden Einträge aus dem Tagebuch zu hören, das Rick und Michonne gemeinsam führten. Es sind hoffnungsvolle Worte für ihre Kinder.

Rick und Michonne kehren für The Walking Dead-Ableger zurück

Super günstiges Bundle: Echo Dot mit Smart Plug Black Friday Deal Zu Amazon

2023 bekommen die Figuren eine gemeinsame Spin-off-Serie. The Walking Dead: Rick & Michonne wird sich darum drehen, wie die beiden zusammenfinden müssen. Auch die übermächtige Militäreinheit CRM, der sich Rick anscheinend unfreiwillig anschließen musste, wird dann wieder eine größere Rolle spielen. Ein genauer Start für den Ableger steht noch nicht fest.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Freut ihr euch auf die Spin-off-Serie zu The Walking Dead mit Rick und Michonne?