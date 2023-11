Zack Snyder würde nur für einen einzigen DC-Film zurückkehren: Es ist die perfekte Batman-Geschichte

Im neuen Interview verrät Zack Snyder das DC-Projekt, für das er zu dem Studio zurückkehren würde. Es ist eine düstere Batman-Story, die noch niemand als Realfilm umgesetzt hat.

Mit seiner 4-Stunden-Fassung von Justice League, die er nachträglich noch realisieren durfte, hat Zack Snyder wohl endgültig mit dem DC-Universum abgeschlossen. Ganz lässt ihn das Superhelden-Universum aber wohl doch nicht los. In einem neuen Interview spricht er über ein Batman-Projekt, für das er zu dem Studio zurückkehren würde. Die DC-Story hat Snyders eigenes Schaffen in der Vergangenheit schon stark beeinflusst.

Zack Snyder würde gerne düsteren Dark Knight-Comic verfilmen

Im Gespräch mit dem Hollywood Reporter erzählt der Regisseur, dass ihn nur ein DC-Film zu dem Studio zurück locken würde, wenn James Gunn und Peter Safran in Zukunft das kreative Ruder übernehmen. Dabei handelt es sich um eine Adaption der vierteiligen Comic-Reihe Batman - Die Rückkehr des Dunklen Ritters von Frank Miller.

In der Geschichte dieser Bände ist Bruce Wayne mittlerweile 55 Jahre alt und hat sich von seiner Batman-Rolle aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Als das Böse in Gotham City wieder zu stark wird, kehrt er nochmal mit voller Brutalität zurück. Es ist kein Geheimnis, dass sich Snyder bereits für seine Version des Dunklen Ritters in Batman v Superman: Dawn of Justice mit Ben Affleck in der Rolle von Millers Comic-Vorlage inspirieren ließ.

Wann kommt der neue Blockbuster von Zack Snyder?

Als Nächstes veröffentlicht Netflix das zweigeteilte Sci-Fi-Projekt Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers des Regisseurs. Teil 1 erscheint am 22. Dezember 2023, während die Fortsetzung am 19. April 2024 bei dem Streaming-Dienst veröffentlicht wird.

