"Es hat mir wirklich Angst gemacht": Spider-Man-Star Tom Holland spricht mit beeindruckender Ehrlichkeit über Alkoholproblem

Von Spider-Man bis Uncharted: Tom Holland ist einer der gefragtesten Schauspieler in Hollywood. Jetzt erzählt er von seinem Alkoholproblem und wie er es überwunden hat.

Tom Holland hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten oft von seiner ernsten, selbstreflexiven Seite gezeigt. Anlässlich des Starts von The Crowded Room sprach er etwa darüber, wie sehr ihn die Rolle eines Mörders mit multipler Persönlichkeitsstörung zu schaffen gemacht hat, sodass er die Notbremse ziehen musste.



Marvel-Star Tom Holland über sein Alkoholproblem: "Ich war definitiv süchtig"

Nun hat sich Holland in einer neuen Ausgabe des Podcasts On Purpose mit Moderator Jay Shetty zusammengesetzt, um über sein Alkoholproblem zu sprechen. Bemerkt hat er dieses erstmals letztes Jahr an Weihnachten, als ihm klar wurde, dass er es keinen Monat ohne Alkohol durchhält.

Alles, woran ich denken konnte, war, etwas zu trinken. Es hat mir wirklich Angst gemacht. Ich dachte nur: 'Wow, vielleicht habe ich wirklich ein Alkoholproblem.'

Ich habe mich gefragt: 'Warum? Warum habe ich mich dem Alkohol so unterworfen? Warum bin ich so besessen von der Idee, Alkohol zu trinken?'

Holland sagt, dass er nicht einmal in eine Bar gehen konnte, ohne sich etwas Alkoholisches zu bestellen, weil er so besessen davon war. Schnell war klar, dass er einen Ausweg aus der Situation finden muss:

Im Podcast erklärt Holland, dass er sich ein konkretes Ziel gesetzt hat: sechs Monate ohne Alkohol. Es hat sein Leben radikal verändert:

Ich konnte besser schlafen. Ich konnte mit Problemen besser umgehen. Dinge, die am Set schiefgehen und mich normalerweise aus der Fassung bringen würden, konnte ich in Ruhe verarbeiten. Ich fühle mich geistig viel klarer und gesünder, ich fühlte mich fit. Ich bin froh, dass ich das jetzt sagen kann – ich war definitiv süchtig. Da mache ich mir gar nichts vor.

Holland verrät zudem, dass er auch seine Mutter dazu inspirieren konnte, nüchtern zu werden. Unterstützung hat er auf seinen eigenen Weg u.a. von seiner Freundin, Schauspielerin Zendaya, erhalten, wie er im Podcast erzählt.

Wann kommt der nächste Tom Holland-Film ins Kino?

Tatsächlich legt Holland vorerst eine Pause ein. Ein Jahr Auszeit will er sich nehmen, wie er bereits mehrmals betont hat. Neue Filme mit ihm werden wir früher oder später trotzdem sehen. In einem Biopic soll er Hollywood-Legende Fred Astaire spielen. Darüber hinaus ist ein vierter Spider-Man-Film im Marvel-Universum in Planung.

