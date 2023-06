"Es ist ihm peinlich": Vin Diesel hat angeblich Stress mit Fast and Furious-Co-Star Jason Momoa und der Grund ist absolut lächerlich

Dwayne Johnson hat die Fehde mit Vin Diesel offiziell beendet. Angeblich hat Diesel aber Probleme mit seinem neuen Fast and Furious-Kollegen Jason Momoa.

Vin Diesel und Dwayne Johnson haben das mit Motorenöl besudelte Kriegsbeil begraben (sagen sie zumindest) und sich sieben Jahre nach Beginn ihrer Fehde versöhnt. Johnson kehrt als Beweis sogar zurück zur Fast and Furious-Reihe. Glaubt man halbseidenen Gerüchten von den Gossip-Köchen RadarOnline , hat Diesel aber schon den nächsten Co-Star auf dem Kieker.



Die Liebe für Jason Momoa regt Vin Diesel angeblich auf

Fast & Furious 10 fuhr suboptimale Kritiken ein (nur 55 Prozent bei Rotten Tomatoes!), aber einer erhielt fast durchgehend Lob: Neuzugang und Bösewicht Dante Reyes, der von Aquaman-Star Jason Momoa gespielt wird. Momoa tänzelt durch den Film, als wäre es seine 350 Millionen Dollar teure Solo-Ballett-Show, kriegt lauter verschwurbelte Monologe, die sich über die Toretto-Family lustig machen und ist auch sonst das Chaos-Element neben Dom Torettos (Vin Diesel) stoischer Pferdestärke.

Universal Jason Momoa

Laut ungenannten Quellen von RadarOnline hat Familienoberhaupt Diesel die Reaktionen bemerkt. Angeblich gibt Diesel seinem neuen Kollegen Jason Momoa die Schuld an den schlechten Kritiken und ist gleichzeitig neidisch auf dessen Scheinwerferlicht:



Vin ist peinlich berührt, dass Jason als einziger Lichtblick in dem Film bezeichnet wird und ihm damit in der von ihm selbst aufgebauten Filmreihe die Show stiehlt.

Diesel soll Bekannten unablässig die Ohren darüber abkauen, dass Momoa Overacting zelebriert und ihm Szenen unter der Nase wegklaue. Was absolut lächerlich klingt. Der Cliffhanger der Story lautet wie folgt: Momoa hat das mittlerweile bemerkt.

Wie es weitergeht, werden wir natürlich mit Argusaugen beobachten. Die Gerüchte um die diversen Fehden der Fast and Furious-Besetzung sind nämlich wesentlich spannender als die Story der letzten Teile der Blockbuster-Reihe.

Das ist die Story von Fast X alias Fast and Furious 10:

Dom Toretto und seine Crew sind in der Vergangenheit so mancher Gefahr in ihren Autos davongefahren. Doch nun schält sich ein Gegner aus den Schatten der Vergangenheit, der auf blutige Rache aus ist: Er will die "Familie" zerstören und alles vernichten, was Dom lieb und teuer ist.



Was die Autokünstler in Fast & Furious Five nämlich nicht wussten: Der von ihnen ausgeschaltete brasilianische Drogenbaron Hernan Reyes, dessen Imperium sie zerstörten, hatte einen Sohn, der alles mit ansah: Dante (Jason Momoa). Und der hat in den letzten zwölf Jahren an einem Masterplan getüftelt, um Dom heimzuzahlen, was sie ihm angetan haben. Dieser Vergeltungsschlag verteilt seine motorisierten Feinde über den gesamten Globus: von Los Angeles, nach Rom und London bis über Brasilien, Portugal und die Antarktis.

Fast and Furious 10 läuft seit dem 17. Mai in den deutschen Kinos.